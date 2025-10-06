Sogni AI מחיר היום

מחיר Sogni AI (SOGNI) בזמן אמת היום הוא $ 0.003429, עם שינוי של 2.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOGNI ל USD הוא $ 0.003429 לכל SOGNI.

Sogni AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SOGNI. ב‑24 השעות האחרונות, SOGNI סחר בין $ 0.003352 (נמוך) ל $ 0.003719 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SOGNI נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו -17.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.48K.

Sogni AI (SOGNI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 64.48K$ 64.48K $ 64.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.29M$ 34.29M $ 34.29M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Sogni AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.48K. ההיצע במחזור של SOGNI הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.29M.