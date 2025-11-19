Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר (USD)

קבל Sogni AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SOGNI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sogni AI
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Sogni AI חיזוי מחיר
$0.003517
+0.19%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:35:19 (UTC+8)

Sogni AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Sogni AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003517 בשנת 2025.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Sogni AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003692 בשנת 2026.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SOGNI הוא $ 0.003877 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Sogni AI (SOGNI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SOGNI הוא $ 0.004071 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SOGNI הוא $ 0.004274 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SOGNI הוא $ 0.004488 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Sogni AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007311.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Sogni AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.011909.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.003517
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003692
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003877
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004071
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004274
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004488
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004713
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004948
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.005196
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005456
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005728
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006015
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006316
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006631
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006963
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007311
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Sogni AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.003517
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.003517
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.003520
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.003531
    0.41%
Sogni AI (SOGNI) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSOGNIב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.003517. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSOGNI , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003517. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSOGNI , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003520. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Sogni AI (SOGNI) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSOGNI הוא $0.003531. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sogni AI

$ 0.003517
$ 0.003517$ 0.003517

+0.19%

--
----

--
----

$ 61.59K
$ 61.59K$ 61.59K

--

המחיר SOGNI העדכני הוא $ 0.003517. יש לו שינוי של +0.19% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 61.59Kב 24 שעות.
בנוסף, SOGNI יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

איך לקנות Sogni AI (SOGNI)

מנסה לקנות SOGNI? כעת ניתן לרכוש SOGNI באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Sogni AI ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות SOGNI עכשיו

Sogni AI מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSogni AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSogni AI הוא 0.003517USD. היצע במחזור של Sogni AI(SOGNI) הוא0.00 SOGNI , מה שמעניק לו שווי שוק של $--.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.00%
    $ 0.000007
    $ 0.003547
    $ 0.003352
  • 7 ימים
    -0.14%
    $ -0.000587
    $ 0.004115
    $ 0.003352
  • 30 ימים
    -0.31%
    $ -0.001608
    $ 0.005254
    $ 0.003352
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Sogni AI הראה תנועת מחירים של$0.000007 , המשקפת0.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Sogni AI נסחר בשיא של $0.004115 ושפל של $0.003352. נרשם שינוי במחיר של-0.14%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSOGNI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Sogni AI חווה -0.31%שינוי, המשקף בערך $-0.001608 לערכו. זה מצביע על כך ש SOGNI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Sogni AI המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה SOGNI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Sogni AI (SOGNI) מודול חיזוי מחיר עובד?

Sogni AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SOGNIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSogni AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SOGNI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sogni AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSOGNI .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSOGNI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sogni AI.

מדוע SOGNI חיזוי מחירים חשוב?

SOGNI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SOGNI כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SOGNI ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SOGNI בחודש הבא?
על פי Sogni AI (SOGNI) כלי תחזית המחירים, המחיר SOGNI הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SOGNI בשנת 2026?
המחיר של 1 Sogni AI (SOGNI) היום הוא $0.003517. על פי מודול התחזית שלעיל, SOGNI יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SOGNI בשנת 2027?
Sogni AI (SOGNI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOGNI עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SOGNI בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sogni AI (SOGNI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SOGNI בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sogni AI (SOGNI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SOGNI בשנת 2030?
המחיר של 1 Sogni AI (SOGNI) היום הוא $0.003517. על פי מודול התחזית שלעיל, SOGNI יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SOGNI תחזית המחיר בשנת 2040?
Sogni AI (SOGNI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOGNI עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.