SNX (SNX) ניתוח טכני היום דף SNX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SNX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SNX למטה. הירשם

SNX (SNX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2134 -- +8.21% -6.98% -29.97%

SNX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SNX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 4 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 3 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2134 0.2133 R2 0.2133 0.2133 R1 0.2133 0.2133 PP 0.2132 0.2132 S1 0.2132 0.2132 S2 0.2131 0.2132 S3 0.2131 0.2131

SNX אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.29M $4.12 M $3.83 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.06M קניות פעילות ל-3 ימים $0.61 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.67 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.78 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.81 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SNX זרימת הון זרימת נטו פנימה SNXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.21 2026-08-20 -$0.10 M 0.21 2026-08-19 -$0.02 M 0.20 2026-08-18 $0.04 M 0.19 2026-08-17 $0.04 M 0.20 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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