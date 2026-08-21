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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SNX, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SNX, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SNX (SNX) ניתוח טכני היום

SNX (SNX) ניתוח טכני היום

דף SNX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SNX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SNX למטה.

SNX (SNX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2134--+8.21%-6.98%-29.97%
למידע נוסף על SNX מחיר

SNX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SNX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 4
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 3קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2134
0.2133
R2
0.2133
0.2133
R1
0.2133
0.2133
PP
0.2132
0.2132
S1
0.2132
0.2132
S2
0.2131
0.2132
S3
0.2131
0.2131

SNX אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.29M
$4.12 M
$3.83 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.61 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.67 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.81 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SNX זרימת הון

זרימת נטו פנימהSNXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.21
2026-08-20-$0.10 M0.21
2026-08-19-$0.02 M0.20
2026-08-18$0.04 M0.19
2026-08-17$0.04 M0.20

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SNX

סחור ב SNX (SNX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SNX מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSNX
$0.2134
$0.2134$0.2134
+0.89%
320.86K (USDT)
/USDCSNX
$0.2131
$0.2131$0.2131
+0.61%
267.27K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SNX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.2134 USD

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