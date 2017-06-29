StatusNetwork (SNT) ניתוח טכני היום דף StatusNetwork הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של StatusNetwork למטה. הירשם

StatusNetwork (SNT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00664 -- +32.27% -7.14% -31.62%

StatusNetwork אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של StatusNetwork במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 2 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0066 0.006598 R2 0.006598 0.006595 R1 0.006594 0.006594 PP 0.006592 0.006592 S1 0.006588 0.006589 S2 0.006586 0.006588 S3 0.006582 0.006586

StatusNetwork אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.22M $1.19 M $1.41 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. StatusNetwork זרימת הון זרימת נטו פנימה SNTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.11 M 0.01 2026-08-20 -$0.01 M 0.01 2026-08-19 $0.00 M 0.01 2026-08-18 -$0.02 M 0.00 2026-08-17 $0.11 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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