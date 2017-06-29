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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על StatusNetwork, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על StatusNetwork, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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StatusNetwork (SNT) ניתוח טכני היום

StatusNetwork (SNT) ניתוח טכני היום

דף StatusNetwork הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של StatusNetwork למטה.

StatusNetwork (SNT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00664--+32.27%-7.14%-31.62%
למידע נוסף על StatusNetwork מחיר

StatusNetwork אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של StatusNetwork במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0066
0.006598
R2
0.006598
0.006595
R1
0.006594
0.006594
PP
0.006592
0.006592
S1
0.006588
0.006589
S2
0.006586
0.006588
S3
0.006582
0.006586

StatusNetwork אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$1.19 M
$1.41 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

StatusNetwork זרימת הון

זרימת נטו פנימהSNTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.11 M0.01
2026-08-20-$0.01 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18-$0.02 M0.00
2026-08-17$0.11 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על StatusNetwork

סחור ב StatusNetwork (SNT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב StatusNetwork מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSNT
$0.00664
$0.00664$0.00664
+22.73%
9.10M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SNT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SNT
SNT
USD
USD

1 SNT = 0.00664 USD

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