Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. אתר רשמי: http://status.im/ מסמך לבן: https://status.im/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/StatusNetwork

StatusNetwork (SNT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור StatusNetwork (SNT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 127.39M $ 127.39M $ 127.39M ההיצע הכולל: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B אספקה במחזור: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (שווי מדולל מלא): $ 180.81M $ 180.81M $ 180.81M שיא כל הזמנים: $ 0.5099 $ 0.5099 $ 0.5099 שפל כל הזמנים: $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 מחיר נוכחי: $ 0.02657 $ 0.02657 $ 0.02657 למידע נוסף על StatusNetwork (SNT) מחיר

StatusNetwork (SNT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של StatusNetwork (SNT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SNT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SNTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SNTטוקניומיקה, חקרו אתSNTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

StatusNetwork (SNT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SNTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SNT עכשיו את היסטוריית המחירים!

