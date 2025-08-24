עוד על SNS

Solana Name Service סֵמֶל

Solana Name Service מְחִיר(SNS)

1 SNS ל USDמחיר חי:

Solana Name Service (SNS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:14:45 (UTC+8)

Solana Name Service (SNS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.38%

-2.73%

-61.76%

-61.76%

Solana Name Service (SNS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000781. במהלך 24 השעות האחרונות, SNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00076 לבין שיא של $ 0.0008132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.008160351736796896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00074022388202911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNS השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -2.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Name Service (SNS) מידע שוק

No.3975

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Solana Name Service הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.48K. ההיצע במחזור של SNS הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.

Solana Name Service (SNS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Solana Name Serviceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000021976-2.73%
30 ימים$ -0.001147-59.50%
60 ימים$ -0.001256-61.66%
90 ימים$ -0.002421-75.61%
Solana Name Service שינוי מחיר היום

היום,SNS רשם שינוי של $ -0.000021976 (-2.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Solana Name Service שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001147 (-59.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Solana Name Service שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SNS ראה שינוי של $ -0.001256 (-61.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Solana Name Service שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002421 (-75.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solana Name Service (SNS)?

בדוק את Solana Name Service עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSolana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solana Name Serviceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSNS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Solana Name Serviceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSolana Name Service לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Solana Name Serviceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana Name Service (SNS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Name Service (SNS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Name Service.

בדוק את Solana Name Service תחזית המחיר עכשיו‏!

Solana Name Service (SNS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana Name Service (SNS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solana Name Service (SNS)

מחפש איך לקנותSolana Name Service? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solana Name Serviceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SNS למטבעות מקומיים

Solana Name Service מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Solana Name Service, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSolana Name Service הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solana Name Service

כמה שווה Solana Name Service (SNS) היום?
החי SNSהמחיר ב USD הוא 0.000781 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNS ל USD?
המחיר הנוכחי של SNS ל USD הוא $ 0.000781. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana Name Service?
שווי השוק של SNS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNS?
ההיצע במחזור של SNS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNS?
‏‏SNS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.008160351736796896 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNS?
SNS ‏‏רשם מחירATL של 0.00074022388202911 USD.
מהו נפח המסחר של SNS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNS הוא $ 55.48K USD.
האם SNS יעלה השנה?
SNS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:14:45 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

