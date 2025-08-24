Solana Name Service (SNS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000781. במהלך 24 השעות האחרונות, SNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00076 לבין שיא של $ 0.0008132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.008160351736796896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00074022388202911.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNS השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -2.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Solana Name Service (SNS) מידע שוק
ההיצע במחזור של SNS הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.
Solana Name Service (SNS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Solana Name Serviceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000021976
-2.73%
30 ימים
$ -0.001147
-59.50%
60 ימים
$ -0.001256
-61.66%
90 ימים
$ -0.002421
-75.61%
Solana Name Service שינוי מחיר היום
היום,SNS רשם שינוי של $ -0.000021976 (-2.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Solana Name Service שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001147 (-59.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Solana Name Service שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SNS ראה שינוי של $ -0.001256 (-61.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Solana Name Service שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002421 (-75.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solana Name Service (SNS)?
Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.
Solana Name Serviceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Solana Name Service (SNS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Name Service (SNS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Name Service.
הבנת הטוקנומיקה של Solana Name Service (SNS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
