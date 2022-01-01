Solana Name Service (SNS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Solana Name Service (SNS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Solana Name Service (SNS) מידע Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. אתר רשמי: https://www.sns.id מסמך לבן: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token סייר בלוקים: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 קנה SNSעכשיו!

Solana Name Service (SNS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Solana Name Service (SNS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M שיא כל הזמנים: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 שפל כל הזמנים: $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 מחיר נוכחי: $ 0.0007708 $ 0.0007708 $ 0.0007708 למידע נוסף על Solana Name Service (SNS) מחיר

Solana Name Service (SNS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Solana Name Service (SNS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SNS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SNSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SNSטוקניומיקה, חקרו אתSNSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

