עוד על SNFT

SNFT מידע על מחיר

SNFT אתר רשמי

SNFT טוקניומיקה

SNFT תחזית מחיר

SNFT היסטוריה

SNFT מדריך קנייה

SNFTממיר מטבעות לפיאט

SNFT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Spain National Fan סֵמֶל

Spain National Fan מְחִיר(SNFT)

1 SNFT ל USDמחיר חי:

$0.03123
$0.03123$0.03123
-2.86%1D
USD
Spain National Fan (SNFT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:02 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03101
$ 0.03101$ 0.03101
24 שעות נמוך
$ 0.03426
$ 0.03426$ 0.03426
גבוה 24 שעות

$ 0.03101
$ 0.03101$ 0.03101

$ 0.03426
$ 0.03426$ 0.03426

$ 0.8633461742541345
$ 0.8633461742541345$ 0.8633461742541345

$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207$ 0.006959526514589207

-0.23%

-2.86%

+2.59%

+2.59%

Spain National Fan (SNFT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03123. במהלך 24 השעות האחרונות, SNFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03101 לבין שיא של $ 0.03426, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8633461742541345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006959526514589207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNFT השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spain National Fan (SNFT) מידע שוק

No.2251

$ 715.28K
$ 715.28K$ 715.28K

$ 56.47K
$ 56.47K$ 56.47K

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

22.90M
22.90M 22.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

22,903,472
22,903,472 22,903,472

22.90%

BITCI

שווי השוק הנוכחי של Spain National Fan הוא $ 715.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.47K. ההיצע במחזור של SNFT הוא 22.90M, עם היצע כולל של 22903472. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.

Spain National Fan (SNFT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Spain National Fanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0009195-2.86%
30 ימים$ +0.00498+18.97%
60 ימים$ +0.00893+40.04%
90 ימים$ +0.01186+61.22%
Spain National Fan שינוי מחיר היום

היום,SNFT רשם שינוי של $ -0.0009195 (-2.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Spain National Fan שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00498 (+18.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Spain National Fan שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SNFT ראה שינוי של $ +0.00893 (+40.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Spain National Fan שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01186 (+61.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Spain National Fan (SNFT)?

בדוק את Spain National Fan עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSpain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Spain National Fanההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSNFT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Spain National Fanאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpain National Fan לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Spain National Fanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spain National Fan (SNFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spain National Fan (SNFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spain National Fan.

בדוק את Spain National Fan תחזית המחיר עכשיו‏!

Spain National Fan (SNFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spain National Fan (SNFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Spain National Fan (SNFT)

מחפש איך לקנותSpain National Fan? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Spain National Fanב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SNFT למטבעות מקומיים

1 Spain National Fan(SNFT) ל VND
821.81745
1 Spain National Fan(SNFT) ל AUD
A$0.0477819
1 Spain National Fan(SNFT) ל GBP
0.0231102
1 Spain National Fan(SNFT) ל EUR
0.0265455
1 Spain National Fan(SNFT) ל USD
$0.03123
1 Spain National Fan(SNFT) ל MYR
RM0.131166
1 Spain National Fan(SNFT) ל TRY
1.28043
1 Spain National Fan(SNFT) ל JPY
¥4.59081
1 Spain National Fan(SNFT) ל ARS
ARS$41.25483
1 Spain National Fan(SNFT) ל RUB
2.5249455
1 Spain National Fan(SNFT) ל INR
2.7351234
1 Spain National Fan(SNFT) ל IDR
Rp511.9671312
1 Spain National Fan(SNFT) ל KRW
43.3147608
1 Spain National Fan(SNFT) ל PHP
1.7685549
1 Spain National Fan(SNFT) ל EGP
￡E.1.5149673
1 Spain National Fan(SNFT) ל BRL
R$0.1692666
1 Spain National Fan(SNFT) ל CAD
C$0.0430974
1 Spain National Fan(SNFT) ל BDT
3.7994418
1 Spain National Fan(SNFT) ל NGN
47.7522315
1 Spain National Fan(SNFT) ל COP
$125.4215538
1 Spain National Fan(SNFT) ל ZAR
R.0.5477742
1 Spain National Fan(SNFT) ל UAH
1.2944835
1 Spain National Fan(SNFT) ל VES
Bs4.3722
1 Spain National Fan(SNFT) ל CLP
$29.94957
1 Spain National Fan(SNFT) ל PKR
Rs8.8543296
1 Spain National Fan(SNFT) ל KZT
16.7092992
1 Spain National Fan(SNFT) ל THB
฿1.0127889
1 Spain National Fan(SNFT) ל TWD
NT$0.9509535
1 Spain National Fan(SNFT) ל AED
د.إ0.1146141
1 Spain National Fan(SNFT) ל CHF
Fr0.024984
1 Spain National Fan(SNFT) ל HKD
HK$0.2439063
1 Spain National Fan(SNFT) ל AMD
֏11.9242386
1 Spain National Fan(SNFT) ל MAD
.د.م0.28107
1 Spain National Fan(SNFT) ל MXN
$0.5821272
1 Spain National Fan(SNFT) ל SAR
ريال0.1171125
1 Spain National Fan(SNFT) ל PLN
0.1136772
1 Spain National Fan(SNFT) ל RON
лв0.1349136
1 Spain National Fan(SNFT) ל SEK
kr0.2973096
1 Spain National Fan(SNFT) ל BGN
лв0.0521541
1 Spain National Fan(SNFT) ל HUF
Ft10.6188246
1 Spain National Fan(SNFT) ל CZK
0.6555177
1 Spain National Fan(SNFT) ל KWD
د.ك0.00952515
1 Spain National Fan(SNFT) ל ILS
0.1052451
1 Spain National Fan(SNFT) ל AOA
Kz28.4683311
1 Spain National Fan(SNFT) ל BHD
.د.ب0.01177371
1 Spain National Fan(SNFT) ל BMD
$0.03123
1 Spain National Fan(SNFT) ל DKK
kr0.1992474
1 Spain National Fan(SNFT) ל HNL
L0.8176014
1 Spain National Fan(SNFT) ל MUR
1.4253372
1 Spain National Fan(SNFT) ל NAD
$0.5474619
1 Spain National Fan(SNFT) ל NOK
kr0.3151107
1 Spain National Fan(SNFT) ל NZD
$0.053091
1 Spain National Fan(SNFT) ל PAB
B/.0.03123
1 Spain National Fan(SNFT) ל PGK
K0.1317906
1 Spain National Fan(SNFT) ל QAR
ر.ق0.1133649
1 Spain National Fan(SNFT) ל RSD
дин.3.1286214

Spain National Fan מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Spain National Fan, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSpain National Fan הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Spain National Fan

כמה שווה Spain National Fan (SNFT) היום?
החי SNFTהמחיר ב USD הוא 0.03123 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNFT ל USD?
המחיר הנוכחי של SNFT ל USD הוא $ 0.03123. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spain National Fan?
שווי השוק של SNFT הוא $ 715.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNFT?
ההיצע במחזור של SNFT הוא 22.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNFT?
‏‏SNFT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8633461742541345 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNFT?
SNFT ‏‏רשם מחירATL של 0.006959526514589207 USD.
מהו נפח המסחר של SNFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNFT הוא $ 56.47K USD.
האם SNFT יעלה השנה?
SNFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:02 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SNFT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SNFT
SNFT
USD
USD

1 SNFT = 0.03123 USD

מסחרSNFT

USDTSNFT
$0.03123
$0.03123$0.03123
-2.83%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד