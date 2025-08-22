Spain National Fan (SNFT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03123. במהלך 24 השעות האחרונות, SNFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03101 לבין שיא של $ 0.03426, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8633461742541345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006959526514589207.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNFT השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Spain National Fan (SNFT) מידע שוק
No.2251
$ 715.28K
$ 715.28K$ 715.28K
$ 56.47K
$ 56.47K$ 56.47K
$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M
22.90M
22.90M 22.90M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
22,903,472
22,903,472 22,903,472
22.90%
BITCI
שווי השוק הנוכחי של Spain National Fan הוא $ 715.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.47K. ההיצע במחזור של SNFT הוא 22.90M, עם היצע כולל של 22903472. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.
Spain National Fan (SNFT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Spain National Fanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0009195
-2.86%
30 ימים
$ +0.00498
+18.97%
60 ימים
$ +0.00893
+40.04%
90 ימים
$ +0.01186
+61.22%
Spain National Fan שינוי מחיר היום
היום,SNFT רשם שינוי של $ -0.0009195 (-2.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Spain National Fan שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00498 (+18.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Spain National Fan שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SNFT ראה שינוי של $ +0.00893 (+40.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Spain National Fan שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01186 (+61.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Spain National Fan (SNFT)?
The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
Spain National Fan זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Spain National Fanההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSNFT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Spain National Fanאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpain National Fan לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Spain National Fanתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Spain National Fan (SNFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spain National Fan (SNFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spain National Fan.
הבנת הטוקנומיקה של Spain National Fan (SNFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Spain National Fan (SNFT)
מחפש איך לקנותSpain National Fan? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Spain National Fanב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.