Spain National Fan (SNFT) מידע The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. אתר רשמי: https://www.bitci.com/ סייר בלוקים: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers קנה SNFTעכשיו!

Spain National Fan (SNFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Spain National Fan (SNFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 829.79K $ 829.79K $ 829.79K ההיצע הכולל: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M אספקה במחזור: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M שיא כל הזמנים: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 שפל כל הזמנים: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 מחיר נוכחי: $ 0.03623 $ 0.03623 $ 0.03623 למידע נוסף על Spain National Fan (SNFT) מחיר

Spain National Fan (SNFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Spain National Fan (SNFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SNFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SNFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SNFTטוקניומיקה, חקרו אתSNFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SNFT מעוניין להוסיף את Spain National Fan (SNFT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SNFT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SNFT ב-MEXC עכשיו!

Spain National Fan (SNFT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SNFTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SNFT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SNFT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SNFT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SNFT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SNFTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

