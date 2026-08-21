Hippius מחיר היום

מחיר Hippius (SN75) בזמן אמת היום הוא ₪ 4.042, עם שינוי של 3.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN75 ל ILS הוא ₪ 4.042 לכל SN75.

Hippius כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SN75. ב‑24 השעות האחרונות, SN75 סחר בין ₪ 4.032 (נמוך) ל ₪ 4.395 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SN75 נע ב -0.47% בשעה האחרונה ו +1.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 23.43K.

Hippius (SN75) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 23.43K₪ 23.43K ₪ 23.43K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 84.88M₪ 84.88M ₪ 84.88M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000 21,000,000 21,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TAO

שווי השוק הנוכחי של Hippius הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 23.43K. ההיצע במחזור של SN75 הוא --, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 84.88M.