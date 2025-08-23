Real Smurf Cat (SMURFCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003995. במהלך 24 השעות האחרונות, SMURFCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003942 לבין שיא של $ 0.00004583, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMURFCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000397513294959806, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000030302868553.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMURFCAT השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) מידע שוק
No.1531
$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M
$ 59.58K
$ 59.58K$ 59.58K
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
93.81B
93.81B 93.81B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Real Smurf Cat הוא $ 3.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.58K. ההיצע במחזור של SMURFCAT הוא 93.81B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.00M.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Real Smurf Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000001685
-0.42%
30 ימים
$ -0.00001246
-23.78%
60 ימים
$ +0.00001428
+55.62%
90 ימים
$ +0.00000529
+15.26%
Real Smurf Cat שינוי מחיר היום
היום,SMURFCAT רשם שינוי של $ -0.0000001685 (-0.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Real Smurf Cat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001246 (-23.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Real Smurf Cat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SMURFCAT ראה שינוי של $ +0.00001428 (+55.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Real Smurf Cat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000529 (+15.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Real Smurf Cat (SMURFCAT)?
SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.
Real Smurf Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Real Smurf Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSMURFCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Real Smurf Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךReal Smurf Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Real Smurf Catתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Real Smurf Cat (SMURFCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Real Smurf Cat (SMURFCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Real Smurf Cat.
הבנת הטוקנומיקה של Real Smurf Cat (SMURFCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMURFCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Real Smurf Cat (SMURFCAT)
מחפש איך לקנותReal Smurf Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Real Smurf Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.