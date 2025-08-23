מה זהReal Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat זמין ב-MEXC



Real Smurf Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Real Smurf Cat (SMURFCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Real Smurf Cat (SMURFCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Real Smurf Cat.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Real Smurf Cat (SMURFCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMURFCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Real Smurf Cat (SMURFCAT)

מחפש איך לקנותReal Smurf Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Real Smurf Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SMURFCAT למטבעות מקומיים

Real Smurf Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Real Smurf Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Real Smurf Cat כמה שווה Real Smurf Cat (SMURFCAT) היום? החי SMURFCATהמחיר ב USD הוא 0.00003995 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SMURFCAT ל USD? $ 0.00003995 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SMURFCAT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Real Smurf Cat? שווי השוק של SMURFCAT הוא $ 3.75M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SMURFCAT? ההיצע במחזור של SMURFCAT הוא 93.81B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMURFCAT? ‏‏SMURFCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000397513294959806 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMURFCAT? SMURFCAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000000030302868553 USD . מהו נפח המסחר של SMURFCAT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMURFCAT הוא $ 59.58K USD . האם SMURFCAT יעלה השנה? SMURFCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMURFCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

