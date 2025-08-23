עוד על SMURFCAT

SMURFCAT מידע על מחיר

SMURFCAT אתר רשמי

SMURFCAT טוקניומיקה

SMURFCAT תחזית מחיר

SMURFCAT היסטוריה

SMURFCAT מדריך קנייה

SMURFCATממיר מטבעות לפיאט

SMURFCAT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Real Smurf Cat סֵמֶל

Real Smurf Cat מְחִיר(SMURFCAT)

1 SMURFCAT ל USDמחיר חי:

$0.00003995
$0.00003995$0.00003995
-0.42%1D
USD
Real Smurf Cat (SMURFCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:01:08 (UTC+8)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003942
$ 0.00003942$ 0.00003942
24 שעות נמוך
$ 0.00004583
$ 0.00004583$ 0.00004583
גבוה 24 שעות

$ 0.00003942
$ 0.00003942$ 0.00003942

$ 0.00004583
$ 0.00004583$ 0.00004583

$ 0.000397513294959806
$ 0.000397513294959806$ 0.000397513294959806

$ 0.000000030302868553
$ 0.000000030302868553$ 0.000000030302868553

+0.93%

-0.42%

-6.69%

-6.69%

Real Smurf Cat (SMURFCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003995. במהלך 24 השעות האחרונות, SMURFCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003942 לבין שיא של $ 0.00004583, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMURFCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000397513294959806, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000030302868553.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMURFCAT השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) מידע שוק

No.1531

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

$ 59.58K
$ 59.58K$ 59.58K

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

93.81B
93.81B 93.81B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Real Smurf Cat הוא $ 3.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.58K. ההיצע במחזור של SMURFCAT הוא 93.81B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.00M.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Real Smurf Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000001685-0.42%
30 ימים$ -0.00001246-23.78%
60 ימים$ +0.00001428+55.62%
90 ימים$ +0.00000529+15.26%
Real Smurf Cat שינוי מחיר היום

היום,SMURFCAT רשם שינוי של $ -0.0000001685 (-0.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Real Smurf Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001246 (-23.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Real Smurf Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SMURFCAT ראה שינוי של $ +0.00001428 (+55.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Real Smurf Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000529 (+15.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Real Smurf Cat (SMURFCAT)?

בדוק את Real Smurf Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהReal Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Real Smurf Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSMURFCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Real Smurf Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךReal Smurf Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Real Smurf Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Real Smurf Cat (SMURFCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Real Smurf Cat (SMURFCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Real Smurf Cat.

בדוק את Real Smurf Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Real Smurf Cat (SMURFCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMURFCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Real Smurf Cat (SMURFCAT)

מחפש איך לקנותReal Smurf Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Real Smurf Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SMURFCAT למטבעות מקומיים

1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל VND
1.05128425
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל AUD
A$0.0000611235
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל GBP
0.000029563
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל EUR
0.0000339575
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל USD
$0.00003995
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל MYR
RM0.00016779
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל TRY
0.0016375505
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל JPY
¥0.00587265
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל ARS
ARS$0.053124711
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל RUB
0.003229558
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל INR
0.0034968235
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל IDR
Rp0.6443547485
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל KRW
0.055485756
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל PHP
0.002262768
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל EGP
￡E.0.0019379745
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל BRL
R$0.000216529
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל CAD
C$0.000055131
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל BDT
0.004860317
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל NGN
0.0610855475
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל COP
$0.1598
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל ZAR
R.0.0007011225
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל UAH
0.0016559275
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל VES
Bs0.005593
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל CLP
$0.038352
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל PKR
Rs0.011326624
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל KZT
0.021374848
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל THB
฿0.001295179
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל TWD
NT$0.001217676
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל AED
د.إ0.0001466165
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל CHF
Fr0.00003196
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל HKD
HK$0.0003120095
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל AMD
֏0.015294458
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל MAD
.د.م0.00035955
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל MXN
$0.000742271
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל SAR
ريال0.0001498125
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל PLN
0.0001450185
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל RON
лв0.0001721845
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל SEK
kr0.0003799245
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל BGN
лв0.0000667165
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל HUF
Ft0.013555834
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל CZK
0.0008369525
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל KWD
د.ك0.00001218475
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל ILS
0.0001346315
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל AOA
Kz0.0364172215
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל BHD
.د.ب0.00001506115
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל BMD
$0.00003995
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל DKK
kr0.0002544815
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל HNL
L0.001045891
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל MUR
0.001823318
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל NAD
$0.0007003235
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל NOK
kr0.0004022965
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל NZD
$0.000067915
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל PAB
B/.0.00003995
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל PGK
K0.000168589
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל QAR
ر.ق0.0001450185
1 Real Smurf Cat(SMURFCAT) ל RSD
дин.0.003996598

Real Smurf Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Real Smurf Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרReal Smurf Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Real Smurf Cat

כמה שווה Real Smurf Cat (SMURFCAT) היום?
החי SMURFCATהמחיר ב USD הוא 0.00003995 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SMURFCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של SMURFCAT ל USD הוא $ 0.00003995. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Real Smurf Cat?
שווי השוק של SMURFCAT הוא $ 3.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SMURFCAT?
ההיצע במחזור של SMURFCAT הוא 93.81B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMURFCAT?
‏‏SMURFCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000397513294959806 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMURFCAT?
SMURFCAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000000030302868553 USD.
מהו נפח המסחר של SMURFCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMURFCAT הוא $ 59.58K USD.
האם SMURFCAT יעלה השנה?
SMURFCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMURFCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:01:08 (UTC+8)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SMURFCAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SMURFCAT
SMURFCAT
USD
USD

1 SMURFCAT = 0.00003995 USD

מסחרSMURFCAT

USDTSMURFCAT
$0.00003995
$0.00003995$0.00003995
-0.49%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד