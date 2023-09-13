SMURFCAT

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

שֵׁםSMURFCAT

דירוגNo.1692

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור93,809,000,000

מקסימום היצע0

אספקה כוללת100,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000397513294959806,2023-10-27

המחיר הנמוך ביותר0.000000030302868553,2023-09-13

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואSMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
SMURFCAT/USDT
Real Smurf Cat
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (SMURFCAT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
SMURFCAT/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (SMURFCAT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...