Real Smurf Cat (SMURFCAT) מידע SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. אתר רשמי: https://smurfcat.eth.limo סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c קנה SMURFCATעכשיו!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Real Smurf Cat (SMURFCAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M שיא כל הזמנים: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 שפל כל הזמנים: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 מחיר נוכחי: $ 0.00003886 $ 0.00003886 $ 0.00003886 למידע נוסף על Real Smurf Cat (SMURFCAT) מחיר

Real Smurf Cat (SMURFCAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Real Smurf Cat (SMURFCAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SMURFCAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SMURFCATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SMURFCATטוקניומיקה, חקרו אתSMURFCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SMURFCATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SMURFCAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

