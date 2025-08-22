Smell Token (SML) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002064. במהלך 24 השעות האחרונות, SML נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002063 לבין שיא של $ 0.0002142, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.280460328142627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000012748255874351.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SML השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Smell Token (SML) מידע שוק
No.4294
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 67.34K
$ 67.34K$ 67.34K
$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M
0.00
0.00 0.00
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
0.00%
MATIC
שווי השוק הנוכחי של Smell Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.34K. ההיצע במחזור של SML הוא 0.00, עם היצע כולל של 12000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.48M.
Smell Token (SML) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Smell Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000007
-3.28%
30 ימים
$ -0.000013
-5.93%
60 ימים
$ +0.0000099
+5.03%
90 ימים
$ -0.0000185
-8.23%
Smell Token שינוי מחיר היום
היום,SML רשם שינוי של $ -0.000007 (-3.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Smell Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000013 (-5.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Smell Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SML ראה שינוי של $ +0.0000099 (+5.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Smell Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000185 (-8.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Smell Token (SML)?
Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.
Smell Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Smell Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSML את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Smell Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSmell Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Smell Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Smell Token (SML) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smell Token (SML) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smell Token.
הבנת הטוקנומיקה של Smell Token (SML) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SML הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Smell Token (SML)
מחפש איך לקנותSmell Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Smell Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.