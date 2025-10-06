Shping מחיר היום

מחיר Shping (SHPING) בזמן אמת היום הוא $ 0.002882, עם שינוי של 5.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHPING ל USD הוא $ 0.002882 לכל SHPING.

Shping כרגע מדורג במקום #1236 לפי שווי שוק של $ 6.59M, עם היצע במחזור של 2.29B SHPING. ב‑24 השעות האחרונות, SHPING סחר בין $ 0.002881 (נמוך) ל $ 0.003059 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09883818226512335, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHPING נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -17.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 75.70K.

Shping (SHPING) מידע שוק

דירוג No.1236 שווי שוק $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M נפח (24 שעות) $ 75.70K$ 75.70K $ 75.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.82M$ 28.82M $ 28.82M אספקת מחזור 2.29B 2.29B 2.29B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 22.86% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Shping הוא $ 6.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 75.70K. ההיצע במחזור של SHPING הוא 2.29B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.82M.