SHIBAINU (SHIB) ניתוח טכני היום דף SHIBAINU הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SHIB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SHIBAINU למטה. הירשם

SHIBAINU (SHIB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000004983 -- +11.32% +17.13% -12.28%

SHIBAINU אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SHIBAINU במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.000004981 0.00000498 R2 0.00000498 0.000004979 R1 0.000004979 0.000004979 PP 0.000004978 0.000004978 S1 0.000004977 0.000004977 S2 0.000004976 0.000004977 S3 0.000004975 0.000004976

SHIBAINU אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -3.33M $37.81 M $41.15 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.30M קניות פעילות ל-3 ימים $13.12 M מכירות פעילות ל-3 ימים $12.83 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.26M קניות פעילות ל-7 ימים $24.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $23.90 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SHIBAINU זרימת הון זרימת נטו פנימה SHIBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.41 M 0.00 2026-08-20 $0.33 M 0.00 2026-08-19 -$0.20 M 0.00 2026-08-18 -$0.33 M 0.00 2026-08-17 -$0.12 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב SHIBAINU (SHIB) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SHIBAINU מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT SHIB $0.000004985 $0.000004985 $0.000004985 +0.97% 505.87B (USDT) סַחַר / USDC SHIB $0.000004977 $0.000004977 $0.000004977 +0.89% 5.32B (USDT) סַחַר