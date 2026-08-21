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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SHIBAINU, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SHIBAINU, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SHIBAINU (SHIB) ניתוח טכני היום

SHIBAINU (SHIB) ניתוח טכני היום

דף SHIBAINU הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SHIB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SHIBAINU למטה.

SHIBAINU (SHIB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000004983--+11.32%+17.13%-12.28%
למידע נוסף על SHIBAINU מחיר

SHIBAINU אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SHIBAINU במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000004981
0.00000498
R2
0.00000498
0.000004979
R1
0.000004979
0.000004979
PP
0.000004978
0.000004978
S1
0.000004977
0.000004977
S2
0.000004976
0.000004977
S3
0.000004975
0.000004976

SHIBAINU אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-3.33M
$37.81 M
$41.15 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.30M
קניות פעילות ל-3 ימים
$13.12 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$12.83 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.26M
קניות פעילות ל-7 ימים
$24.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$23.90 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SHIBAINU זרימת הון

זרימת נטו פנימהSHIBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.41 M0.00
2026-08-20$0.33 M0.00
2026-08-19-$0.20 M0.00
2026-08-18-$0.33 M0.00
2026-08-17-$0.12 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SHIBAINU

סחור ב SHIBAINU (SHIB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SHIBAINU מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSHIB
$0.000004985
$0.000004985$0.000004985
+0.97%
505.87B (USDT)
/USDCSHIB
$0.000004977
$0.000004977$0.000004977
+0.89%
5.32B (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SHIB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SHIB
SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0.000004983 USD

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