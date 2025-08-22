עוד על SHADOW

Shadow

Shadow מְחִיר(SHADOW)

Shadow (SHADOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:39:17 (UTC+8)

Shadow (SHADOW) מידע על מחיר (USD)

Shadow (SHADOW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 13.01. במהלך 24 השעות האחרונות, SHADOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 12.78 לבין שיא של $ 16.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHADOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHADOW השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -13.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shadow (SHADOW) מידע שוק

SONIC

שווי השוק הנוכחי של Shadow הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.66K. ההיצע במחזור של SHADOW הוא --, עם היצע כולל של 3212105. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79M.

Shadow (SHADOW) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Shadowהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.0998-13.98%
30 ימים$ -3.69-22.10%
60 ימים$ -9.05-41.03%
90 ימים$ -29.73-69.57%
Shadow שינוי מחיר היום

היום,SHADOW רשם שינוי של $ -2.0998 (-13.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Shadow שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -3.69 (-22.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Shadow שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SHADOW ראה שינוי של $ -9.05 (-41.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Shadow שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -29.73 (-69.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Shadow (SHADOW)?

בדוק את Shadow עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהShadow (SHADOW)

A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.

Shadow זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Shadowההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSHADOW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Shadowאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךShadow לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Shadowתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shadow (SHADOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shadow (SHADOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shadow.

בדוק את Shadow תחזית המחיר עכשיו‏!

Shadow (SHADOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shadow (SHADOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHADOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Shadow (SHADOW)

מחפש איך לקנותShadow? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Shadowב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Shadow מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Shadow, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרShadow הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Shadow

כמה שווה Shadow (SHADOW) היום?
החי SHADOWהמחיר ב USD הוא 13.01 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHADOW ל USD?
המחיר הנוכחי של SHADOW ל USD הוא $ 13.01. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shadow?
שווי השוק של SHADOW הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHADOW?
ההיצע במחזור של SHADOW הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHADOW?
‏‏SHADOW השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHADOW?
SHADOW ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SHADOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHADOW הוא $ 62.66K USD.
האם SHADOW יעלה השנה?
SHADOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHADOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Shadow (SHADOW) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

