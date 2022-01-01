Shadow (SHADOW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Shadow (SHADOW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Shadow (SHADOW) מידע A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic. אתר רשמי: https://www.shadow.so/ מסמך לבן: https://docs.shadow.so/ סייר בלוקים: https://sonicscan.org/token/0x3333b97138D4b086720b5aE8A7844b1345a33333 קנה SHADOWעכשיו!

Shadow (SHADOW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Shadow (SHADOW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 40.18M $ 40.18M $ 40.18M שיא כל הזמנים: $ 250 $ 250 $ 250 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 12.51 $ 12.51 $ 12.51 למידע נוסף על Shadow (SHADOW) מחיר

Shadow (SHADOW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Shadow (SHADOW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHADOW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHADOWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHADOWטוקניומיקה, חקרו אתSHADOWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Shadow (SHADOW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SHADOWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

SHADOW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SHADOW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHADOW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

