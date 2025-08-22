עוד על SFIN

SongbirdFinanceToken סֵמֶל

SongbirdFinanceToken מְחִיר(SFIN)

1 SFIN ל USDמחיר חי:

$217.98
$217.98$217.98
-1.85%1D
USD
SongbirdFinanceToken (SFIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:38:55 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 216.8
$ 216.8$ 216.8
24 שעות נמוך
$ 235
$ 235$ 235
גבוה 24 שעות

$ 216.8
$ 216.8$ 216.8

$ 235
$ 235$ 235

$ 994.457762214083
$ 994.457762214083$ 994.457762214083

$ 99.75607582034051
$ 99.75607582034051$ 99.75607582034051

+0.49%

-1.84%

-4.54%

-4.54%

SongbirdFinanceToken (SFIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 217.98. במהלך 24 השעות האחרונות, SFIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 216.8 לבין שיא של $ 235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 994.457762214083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 99.75607582034051.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFIN השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SongbirdFinanceToken (SFIN) מידע שוק

No.4670

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.99K
$ 23.99K$ 23.99K

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

0.00
0.00 0.00

11,000
11,000 11,000

10,999.99997643
10,999.99997643 10,999.99997643

0.00%

SGB

שווי השוק הנוכחי של SongbirdFinanceToken הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.99K. ההיצע במחזור של SFIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 10999.99997643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.

SongbirdFinanceToken (SFIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SongbirdFinanceTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -4.1086-1.84%
30 ימים$ -69.71-24.24%
60 ימים$ -66.12-23.28%
90 ימים$ -151.75-41.05%
SongbirdFinanceToken שינוי מחיר היום

היום,SFIN רשם שינוי של $ -4.1086 (-1.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SongbirdFinanceToken שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -69.71 (-24.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SongbirdFinanceToken שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SFIN ראה שינוי של $ -66.12 (-23.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SongbirdFinanceToken שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -151.75 (-41.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SongbirdFinanceToken (SFIN)?

בדוק את SongbirdFinanceToken עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

SongbirdFinanceToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SongbirdFinanceTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSFIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SongbirdFinanceTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSongbirdFinanceToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SongbirdFinanceTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SongbirdFinanceToken (SFIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SongbirdFinanceToken (SFIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SongbirdFinanceToken.

בדוק את SongbirdFinanceToken תחזית המחיר עכשיו‏!

SongbirdFinanceToken (SFIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SongbirdFinanceToken (SFIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SongbirdFinanceToken (SFIN)

מחפש איך לקנותSongbirdFinanceToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SongbirdFinanceTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SFIN למטבעות מקומיים

1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל VND
5,736,143.7
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל AUD
A$333.5094
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל GBP
161.3052
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל EUR
185.283
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל USD
$217.98
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל MYR
RM915.516
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל TRY
8,937.18
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל JPY
¥32,043.06
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל ARS
ARS$287,951.58
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל RUB
17,623.683
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל INR
19,090.6884
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל IDR
Rp3,573,442.0512
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל KRW
302,329.5408
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל PHP
12,344.2074
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל EGP
￡E.10,574.2098
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל BRL
R$1,181.4516
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל CAD
C$300.8124
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל BDT
26,519.4468
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל NGN
333,302.319
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל COP
$875,420.7588
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל ZAR
R.3,823.3692
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל UAH
9,035.271
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל VES
Bs30,517.2
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל CLP
$209,042.82
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל PKR
Rs61,801.6896
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל KZT
116,628.0192
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל THB
฿7,069.0914
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל TWD
NT$6,637.491
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל AED
د.إ799.9866
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל CHF
Fr174.384
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל HKD
HK$1,702.4238
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל AMD
֏83,229.1236
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל MAD
.د.م1,961.82
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל MXN
$4,063.1472
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל SAR
ريال817.425
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל PLN
793.4472
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל RON
лв941.6736
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל SEK
kr2,075.1696
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל BGN
лв364.0266
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל HUF
Ft74,117.5596
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל CZK
4,575.4002
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל KWD
د.ك66.4839
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל ILS
734.5926
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל AOA
Kz198,704.0286
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל BHD
.د.ب82.17846
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל BMD
$217.98
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל DKK
kr1,390.7124
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל HNL
L5,706.7164
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל MUR
9,948.6072
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל NAD
$3,821.1894
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל NOK
kr2,199.4182
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל NZD
$370.566
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל PAB
B/.217.98
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל PGK
K919.8756
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל QAR
ر.ق791.2674
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) ל RSD
дин.21,837.2364

SongbirdFinanceToken מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SongbirdFinanceToken, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSongbirdFinanceToken הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SongbirdFinanceToken

כמה שווה SongbirdFinanceToken (SFIN) היום?
החי SFINהמחיר ב USD הוא 217.98 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SFIN ל USD הוא $ 217.98. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SongbirdFinanceToken?
שווי השוק של SFIN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFIN?
ההיצע במחזור של SFIN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFIN?
‏‏SFIN השיג מחיר שיא (ATH) של 994.457762214083 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFIN?
SFIN ‏‏רשם מחירATL של 99.75607582034051 USD.
מהו נפח המסחר של SFIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFIN הוא $ 23.99K USD.
האם SFIN יעלה השנה?
SFIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:38:55 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

