SongbirdFinanceToken (SFIN) מידע Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI. אתר רשמי: https://enosys.global מסמך לבן: https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc סייר בלוקים: https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers קנה SFINעכשיו!

SongbirdFinanceToken (SFIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SongbirdFinanceToken (SFIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M שיא כל הזמנים: $ 90,732.01 $ 90,732.01 $ 90,732.01 שפל כל הזמנים: $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 מחיר נוכחי: $ 220.6 $ 220.6 $ 220.6 למידע נוסף על SongbirdFinanceToken (SFIN) מחיר

SongbirdFinanceToken (SFIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SongbirdFinanceToken (SFIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SFIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SFINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SFINטוקניומיקה, חקרו אתSFINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SFIN מעוניין להוסיף את SongbirdFinanceToken (SFIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SFIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SFIN ב-MEXC עכשיו!

SongbirdFinanceToken (SFIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SFINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SFIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

SFIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SFIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SFIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SFINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

