Sentio Protocol (SEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02434. במהלך 24 השעות האחרונות, SEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02333 לבין שיא של $ 0.02649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7974958969002627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000201297989722525.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEN השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sentio Protocol (SEN) מידע שוק
No.1761
$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M
$ 59.32K
$ 59.32K$ 59.32K
$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M
98.00M
98.00M 98.00M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
98.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Sentio Protocol הוא $ 2.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.32K. ההיצע במחזור של SEN הוא 98.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.43M.
Sentio Protocol (SEN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sentio Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.001179
-4.62%
30 ימים
$ -0.00241
-9.01%
60 ימים
$ +0.00127
+5.50%
90 ימים
$ -0.01291
-34.66%
Sentio Protocol שינוי מחיר היום
היום,SEN רשם שינוי של $ -0.001179 (-4.62%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sentio Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00241 (-9.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sentio Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SEN ראה שינוי של $ +0.00127 (+5.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sentio Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01291 (-34.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sentio Protocol (SEN)?
Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.
Sentio Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sentio Protocol (SEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sentio Protocol (SEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sentio Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Sentio Protocol (SEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
