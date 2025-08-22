עוד על SEN

SEN מידע על מחיר

SEN מסמך לבן

SEN אתר רשמי

SEN טוקניומיקה

SEN תחזית מחיר

SEN היסטוריה

SEN מדריך קנייה

SENממיר מטבעות לפיאט

SEN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sentio Protocol סֵמֶל

Sentio Protocol מְחִיר(SEN)

1 SEN ל USDמחיר חי:

$0.02434
$0.02434$0.02434
-4.62%1D
USD
Sentio Protocol (SEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:27:32 (UTC+8)

Sentio Protocol (SEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02333
$ 0.02333$ 0.02333
24 שעות נמוך
$ 0.02649
$ 0.02649$ 0.02649
גבוה 24 שעות

$ 0.02333
$ 0.02333$ 0.02333

$ 0.02649
$ 0.02649$ 0.02649

$ 0.7974958969002627
$ 0.7974958969002627$ 0.7974958969002627

$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525$ 0.000201297989722525

-0.25%

-4.62%

-6.03%

-6.03%

Sentio Protocol (SEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02434. במהלך 24 השעות האחרונות, SEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02333 לבין שיא של $ 0.02649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7974958969002627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000201297989722525.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEN השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sentio Protocol (SEN) מידע שוק

No.1761

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 59.32K
$ 59.32K$ 59.32K

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

98.00M
98.00M 98.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sentio Protocol הוא $ 2.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.32K. ההיצע במחזור של SEN הוא 98.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.43M.

Sentio Protocol (SEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sentio Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001179-4.62%
30 ימים$ -0.00241-9.01%
60 ימים$ +0.00127+5.50%
90 ימים$ -0.01291-34.66%
Sentio Protocol שינוי מחיר היום

היום,SEN רשם שינוי של $ -0.001179 (-4.62%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sentio Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00241 (-9.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sentio Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SEN ראה שינוי של $ +0.00127 (+5.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sentio Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01291 (-34.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sentio Protocol (SEN)?

בדוק את Sentio Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Sentio Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sentio Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sentio Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSentio Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sentio Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sentio Protocol (SEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sentio Protocol (SEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sentio Protocol.

בדוק את Sentio Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Sentio Protocol (SEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sentio Protocol (SEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sentio Protocol (SEN)

מחפש איך לקנותSentio Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sentio Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SEN למטבעות מקומיים

1 Sentio Protocol(SEN) ל VND
640.5071
1 Sentio Protocol(SEN) ל AUD
A$0.0374836
1 Sentio Protocol(SEN) ל GBP
0.0180116
1 Sentio Protocol(SEN) ל EUR
0.020689
1 Sentio Protocol(SEN) ל USD
$0.02434
1 Sentio Protocol(SEN) ל MYR
RM0.102228
1 Sentio Protocol(SEN) ל TRY
0.9974532
1 Sentio Protocol(SEN) ל JPY
¥3.57798
1 Sentio Protocol(SEN) ל ARS
ARS$32.15314
1 Sentio Protocol(SEN) ל RUB
1.961804
1 Sentio Protocol(SEN) ל INR
2.130967
1 Sentio Protocol(SEN) ל IDR
Rp392.5805902
1 Sentio Protocol(SEN) ל KRW
33.8053392
1 Sentio Protocol(SEN) ל PHP
1.381295
1 Sentio Protocol(SEN) ל EGP
￡E.1.1809768
1 Sentio Protocol(SEN) ל BRL
R$0.1324096
1 Sentio Protocol(SEN) ל CAD
C$0.0335892
1 Sentio Protocol(SEN) ל BDT
2.9339436
1 Sentio Protocol(SEN) ל NGN
37.1601214
1 Sentio Protocol(SEN) ל COP
$97.36
1 Sentio Protocol(SEN) ל ZAR
R.0.4266802
1 Sentio Protocol(SEN) ל UAH
0.9969664
1 Sentio Protocol(SEN) ל VES
Bs3.4076
1 Sentio Protocol(SEN) ל CLP
$23.34206
1 Sentio Protocol(SEN) ל PKR
Rs6.8446514
1 Sentio Protocol(SEN) ל KZT
12.9673784
1 Sentio Protocol(SEN) ל THB
฿0.7895896
1 Sentio Protocol(SEN) ל TWD
NT$0.7418832
1 Sentio Protocol(SEN) ל AED
د.إ0.0893278
1 Sentio Protocol(SEN) ל CHF
Fr0.019472
1 Sentio Protocol(SEN) ל HKD
HK$0.1900954
1 Sentio Protocol(SEN) ל AMD
֏9.2160976
1 Sentio Protocol(SEN) ל MAD
.د.م0.2183298
1 Sentio Protocol(SEN) ל MXN
$0.4536976
1 Sentio Protocol(SEN) ל SAR
ريال0.091275
1 Sentio Protocol(SEN) ל PLN
0.0885976
1 Sentio Protocol(SEN) ל RON
лв0.1051488
1 Sentio Protocol(SEN) ל SEK
kr0.2317168
1 Sentio Protocol(SEN) ל BGN
лв0.0406478
1 Sentio Protocol(SEN) ל HUF
Ft8.2787642
1 Sentio Protocol(SEN) ל CZK
0.51114
1 Sentio Protocol(SEN) ל KWD
د.ك0.0074237
1 Sentio Protocol(SEN) ל ILS
0.0822692
1 Sentio Protocol(SEN) ל AOA
Kz22.1876138
1 Sentio Protocol(SEN) ל BHD
.د.ب0.00917618
1 Sentio Protocol(SEN) ל BMD
$0.02434
1 Sentio Protocol(SEN) ל DKK
kr0.1552892
1 Sentio Protocol(SEN) ל HNL
L0.6311362
1 Sentio Protocol(SEN) ל MUR
1.1108776
1 Sentio Protocol(SEN) ל NAD
$0.4254632
1 Sentio Protocol(SEN) ל NOK
kr0.2463208
1 Sentio Protocol(SEN) ל NZD
$0.041378
1 Sentio Protocol(SEN) ל PAB
B/.0.02434
1 Sentio Protocol(SEN) ל PGK
K0.1017412
1 Sentio Protocol(SEN) ל QAR
ر.ق0.0878674
1 Sentio Protocol(SEN) ל RSD
дин.2.4393548

Sentio Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sentio Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSentio Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sentio Protocol

כמה שווה Sentio Protocol (SEN) היום?
החי SENהמחיר ב USD הוא 0.02434 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SEN ל USD?
המחיר הנוכחי של SEN ל USD הוא $ 0.02434. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sentio Protocol?
שווי השוק של SEN הוא $ 2.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SEN?
ההיצע במחזור של SEN הוא 98.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SEN?
‏‏SEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7974958969002627 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SEN?
SEN ‏‏רשם מחירATL של 0.000201297989722525 USD.
מהו נפח המסחר של SEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SEN הוא $ 59.32K USD.
האם SEN יעלה השנה?
SEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:27:32 (UTC+8)

Sentio Protocol (SEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SEN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SEN
SEN
USD
USD

1 SEN = 0.02434 USD

מסחרSEN

USDCSEN
$0.0243
$0.0243$0.0243
-5.14%
USDTSEN
$0.02434
$0.02434$0.02434
-4.66%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד