SEI (SEI) ניתוח טכני היום דף SEI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SEI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SEI למטה. הירשם

SEI (SEI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04391 -- +7.56% -5.90% -28.03%

SEI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SEI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 4 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04393 0.04392 R2 0.04392 0.04391 R1 0.04391 0.04391 PP 0.0439 0.0439 S1 0.04389 0.04389 S2 0.04388 0.04389 S3 0.04387 0.04388

SEI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.22M $17.76 M $17.99 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.21M קניות פעילות ל-3 ימים $4.48 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.69 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.26M קניות פעילות ל-7 ימים $9.90 M מכירות פעילות ל-7 ימים $10.16 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SEI זרימת הון זרימת נטו פנימה SEIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.04 2026-08-20 $0.38 M 0.04 2026-08-19 $0.19 M 0.04 2026-08-18 -$0.05 M 0.04 2026-08-17 $0.06 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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