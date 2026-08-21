קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SEI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SEI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על SEI

SEI מידע על מחיר

מה זה SEI

SEI מסמך לבן

SEI אתר רשמי

SEI טוקניומיקה

SEI תחזית מחיר

SEI היסטוריה

SEI מדריך קנייה

SEIממיר מטבעות לפיאט

SEI ספוט

SEI חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SEI (SEI) ניתוח טכני היום

SEI (SEI) ניתוח טכני היום

דף SEI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SEI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SEI למטה.

SEI (SEI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04391--+7.56%-5.90%-28.03%
למידע נוסף על SEI מחיר

SEI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SEI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 4
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04393
0.04392
R2
0.04392
0.04391
R1
0.04391
0.04391
PP
0.0439
0.0439
S1
0.04389
0.04389
S2
0.04388
0.04389
S3
0.04387
0.04388

SEI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$17.76 M
$17.99 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.21M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.48 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.69 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.26M
קניות פעילות ל-7 ימים
$9.90 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$10.16 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SEI זרימת הון

זרימת נטו פנימהSEIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.04
2026-08-20$0.38 M0.04
2026-08-19$0.19 M0.04
2026-08-18-$0.05 M0.04
2026-08-17$0.06 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SEI

סחור ב SEI (SEI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SEI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSEI
$0.04394
$0.04394$0.04394
+2.68%
4.13M (USDT)
/USDCSEI
$0.04395
$0.04395$0.04395
+2.61%
1.25M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SEI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SEI
SEI
USD
USD

1 SEI = 0.04391 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.