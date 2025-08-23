עוד על SCCP

S.C. Corinthians FT סֵמֶל

S.C. Corinthians FT מְחִיר(SCCP)

1 SCCP ל USDמחיר חי:

$0.0328
$0.0328$0.0328
+1.42%1D
USD
S.C. Corinthians FT (SCCP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:58:40 (UTC+8)

S.C. Corinthians FT (SCCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03191
$ 0.03191$ 0.03191
24 שעות נמוך
$ 0.0332
$ 0.0332$ 0.0332
גבוה 24 שעות

$ 0.03191
$ 0.03191$ 0.03191

$ 0.0332
$ 0.0332$ 0.0332

$ 149.7978133807041
$ 149.7978133807041$ 149.7978133807041

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+1.42%

+18.00%

+18.00%

S.C. Corinthians FT (SCCP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03283. במהלך 24 השעות האחרונות, SCCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03191 לבין שיא של $ 0.0332, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 149.7978133807041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCCP השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

S.C. Corinthians FT (SCCP) מידע שוק

No.2783

$ 157.55K
$ 157.55K$ 157.55K

$ 54.65K
$ 54.65K$ 54.65K

$ 656.60K
$ 656.60K$ 656.60K

4.80M
4.80M 4.80M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

23.99%

CHZ

שווי השוק הנוכחי של S.C. Corinthians FT הוא $ 157.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.65K. ההיצע במחזור של SCCP הוא 4.80M, עם היצע כולל של 20000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 656.60K.

S.C. Corinthians FT (SCCP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של S.C. Corinthians FTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0004592+1.42%
30 ימים$ +0.00227+7.42%
60 ימים$ -0.00073-2.18%
90 ימים$ -0.03298-50.12%
S.C. Corinthians FT שינוי מחיר היום

היום,SCCP רשם שינוי של $ +0.0004592 (+1.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

S.C. Corinthians FT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00227 (+7.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

S.C. Corinthians FT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCCP ראה שינוי של $ -0.00073 (-2.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

S.C. Corinthians FT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03298 (-50.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של S.C. Corinthians FT (SCCP)?

בדוק את S.C. Corinthians FT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהS.C. Corinthians FT (SCCP)

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

S.C. Corinthians FT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול S.C. Corinthians FTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCCP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים S.C. Corinthians FTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךS.C. Corinthians FT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

S.C. Corinthians FTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה S.C. Corinthians FT (SCCP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות S.C. Corinthians FT (SCCP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור S.C. Corinthians FT.

בדוק את S.C. Corinthians FT תחזית המחיר עכשיו‏!

S.C. Corinthians FT (SCCP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של S.C. Corinthians FT (SCCP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCCP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות S.C. Corinthians FT (SCCP)

מחפש איך לקנותS.C. Corinthians FT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש S.C. Corinthians FTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCCP למטבעות מקומיים

S.C. Corinthians FT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של S.C. Corinthians FT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרS.C. Corinthians FT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על S.C. Corinthians FT

כמה שווה S.C. Corinthians FT (SCCP) היום?
החי SCCPהמחיר ב USD הוא 0.03283 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCCP ל USD?
המחיר הנוכחי של SCCP ל USD הוא $ 0.03283. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של S.C. Corinthians FT?
שווי השוק של SCCP הוא $ 157.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCCP?
ההיצע במחזור של SCCP הוא 4.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCCP?
‏‏SCCP השיג מחיר שיא (ATH) של 149.7978133807041 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCCP?
SCCP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SCCP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCCP הוא $ 54.65K USD.
האם SCCP יעלה השנה?
SCCP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCCP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:58:40 (UTC+8)

S.C. Corinthians FT (SCCP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

