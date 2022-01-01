S.C. Corinthians FT (SCCP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי S.C. Corinthians FT (SCCP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

S.C. Corinthians FT (SCCP) מידע The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. אתר רשמי: https://socios.com/ סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 קנה SCCPעכשיו!

S.C. Corinthians FT (SCCP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור S.C. Corinthians FT (SCCP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 158.85K $ 158.85K $ 158.85K ההיצע הכולל: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M אספקה במחזור: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (שווי מדולל מלא): $ 662.00K $ 662.00K $ 662.00K שיא כל הזמנים: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0331 $ 0.0331 $ 0.0331 למידע נוסף על S.C. Corinthians FT (SCCP) מחיר

S.C. Corinthians FT (SCCP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של S.C. Corinthians FT (SCCP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCCP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCCPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCCPטוקניומיקה, חקרו אתSCCPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCCP מעוניין להוסיף את S.C. Corinthians FT (SCCP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCCP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCCP ב-MEXC עכשיו!

S.C. Corinthians FT (SCCP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCCPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCCP עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCCP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCCP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCCP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCCPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

