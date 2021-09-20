SCCP

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

שֵׁםSCCP

דירוגNo.2806

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.29%

אספקת מחזור5,352,098

מקסימום היצע20,000,000

אספקה כוללת20,000,000

שיעור מחזור0.2676%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים149.7978133807041,2021-11-29

המחיר הנמוך ביותר0,2021-09-20

בלוקצ'יין ציבוריCHZ

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

