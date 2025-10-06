SharpLink Gaming מחיר היום

מחיר SharpLink Gaming (SBETON) בזמן אמת היום הוא $ 9.98, עם שינוי של 8.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBETON ל USD הוא $ 9.98 לכל SBETON.

SharpLink Gaming כרגע מדורג במקום #2888 לפי שווי שוק של $ 160.57K, עם היצע במחזור של 16.09K SBETON. ב‑24 השעות האחרונות, SBETON סחר בין $ 9.77 (נמוך) ל $ 11.27 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 19.465904770814774, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 10.097999721373016.

ביצועים לטווח קצר, SBETON נע ב +1.21% בשעה האחרונה ו -16.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 146.90K.

SharpLink Gaming (SBETON) מידע שוק

דירוג No.2888 שווי שוק $ 160.57K$ 160.57K $ 160.57K נפח (24 שעות) $ 146.90K$ 146.90K $ 146.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 160.57K$ 160.57K $ 160.57K אספקת מחזור 16.09K 16.09K 16.09K אספקה כוללת 16,089.14908517 16,089.14908517 16,089.14908517 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של SharpLink Gaming הוא $ 160.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 146.90K. ההיצע במחזור של SBETON הוא 16.09K, עם היצע כולל של 16089.14908517. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.57K.