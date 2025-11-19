SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר (USD)

קבל SharpLink Gaming תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SBETON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של SharpLink Gaming % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $10.83 $10.83 $10.83 +2.36% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה SharpLink Gaming תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, SharpLink Gaming ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 10.83 בשנת 2025. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, SharpLink Gaming ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 11.3715 בשנת 2026. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SBETON הוא $ 11.9400 עם 10.25% שיעור צמיחה. SharpLink Gaming (SBETON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SBETON הוא $ 12.5370 עם 15.76% שיעור צמיחה. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SBETON הוא $ 13.1639 עם 21.55% שיעור צמיחה. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SBETON הוא $ 13.8221 עם 27.63% שיעור צמיחה. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של SharpLink Gaming עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 22.5147. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של SharpLink Gaming עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 36.6742. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 10.83 0.00%

2026 $ 11.3715 5.00%

2027 $ 11.9400 10.25%

2028 $ 12.5370 15.76%

2029 $ 13.1639 21.55%

2030 $ 13.8221 27.63%

2031 $ 14.5132 34.01%

2032 $ 15.2388 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 16.0008 47.75%

2034 $ 16.8008 55.13%

2035 $ 17.6409 62.89%

2036 $ 18.5229 71.03%

2037 $ 19.4491 79.59%

2038 $ 20.4215 88.56%

2039 $ 21.4426 97.99%

2040 $ 22.5147 107.89% הצג עוד לטווח קצר SharpLink Gaming תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 10.83 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 10.8314 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 10.8403 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 10.8745 0.41% SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSBETONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $10.83 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSBETON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $10.8314 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSBETON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $10.8403 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. SharpLink Gaming (SBETON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSBETON הוא $10.8745 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית SharpLink Gaming מחיר נוכחי $ 10.83$ 10.83 $ 10.83 שינוי מחיר (24 שעות) +2.36% שווי שוק $ 174.41K$ 174.41K $ 174.41K אספקת מחזור 16.09K 16.09K 16.09K נפח (24 שעות) $ 164.73K$ 164.73K $ 164.73K נפח (24 שעות) -- המחיר SBETON העדכני הוא $ 10.83. יש לו שינוי של +2.36% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 164.73Kב 24 שעות. בנוסף, SBETON יש כמות במעגל של 16.09K ושווי שוק כולל של $ 174.41K. צפה SBETON במחיר חי

SharpLink Gaming מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSharpLink Gamingדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSharpLink Gaming הוא 10.84USD. היצע במחזור של SharpLink Gaming(SBETON) הוא 0.00 SBETON , מה שמעניק לו שווי שוק של $174.41K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.019999 $ 10.84 $ 9.77

7 ימים -0.07% $ -0.880000 $ 12.37 $ 9.77

30 ימים -0.25% $ -3.6200 $ 15.51 $ 9.77 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,SharpLink Gaming הראה תנועת מחירים של $0.019999 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,SharpLink Gaming נסחר בשיא של $12.37 ושפל של $9.77 . נרשם שינוי במחיר של -0.07% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSBETON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,SharpLink Gaming חווה -0.25% שינוי, המשקף בערך $-3.6200 לערכו. זה מצביע על כך ש SBETON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של SharpLink Gaming המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SBETON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך SharpLink Gaming (SBETON) מודול חיזוי מחיר עובד? SharpLink Gaming מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SBETONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSharpLink Gaming לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SBETON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של SharpLink Gaming. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSBETON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSBETON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של SharpLink Gaming.

מדוע SBETON חיזוי מחירים חשוב?

SBETON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

