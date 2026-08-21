SaucerSwap (SAUCE) ניתוח טכני היום דף SaucerSwap הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SAUCE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SaucerSwap למטה. הירשם

SaucerSwap (SAUCE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0134 -- +9.65% -0.45% -33.31%

SaucerSwap זרימת הון זרימת נטו פנימה SAUCEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.00 M 0.01 2026-08-19 $0.00 M 0.01 2026-08-18 $0.00 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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