SaucerSwap (SAUCE) מידע SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. אתר רשמי: https://www.saucerswap.finance/ מסמך לבן: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 קנה SAUCEעכשיו!

SaucerSwap (SAUCE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SaucerSwap (SAUCE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 43.37M $ 43.37M $ 43.37M ההיצע הכולל: $ 850.20M $ 850.20M $ 850.20M אספקה במחזור: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 51.02M $ 51.02M $ 51.02M שיא כל הזמנים: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 שפל כל הזמנים: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 מחיר נוכחי: $ 0.05102 $ 0.05102 $ 0.05102 למידע נוסף על SaucerSwap (SAUCE) מחיר

SaucerSwap (SAUCE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SaucerSwap (SAUCE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SAUCE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SAUCEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SAUCEטוקניומיקה, חקרו אתSAUCEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SAUCE מעוניין להוסיף את SaucerSwap (SAUCE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SAUCE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SAUCE ב-MEXC עכשיו!

SaucerSwap (SAUCE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SAUCEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SAUCE עכשיו את היסטוריית המחירים!

SAUCE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SAUCE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SAUCE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SAUCEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

