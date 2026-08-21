קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Santos FC Fan Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Santos FC Fan Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על SANTOS

SANTOS מידע על מחיר

מה זה SANTOS

SANTOS מסמך לבן

SANTOS אתר רשמי

SANTOS טוקניומיקה

SANTOS תחזית מחיר

SANTOS היסטוריה

SANTOS מדריך קנייה

SANTOSממיר מטבעות לפיאט

SANTOS ספוט

SANTOS חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Santos FC Fan Token (SANTOS) ניתוח טכני היום

Santos FC Fan Token (SANTOS) ניתוח טכני היום

דף Santos FC Fan Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SANTOS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Santos FC Fan Token למטה.

Santos FC Fan Token (SANTOS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.5164--+9.01%+1.37%-44.47%
למידע נוסף על Santos FC Fan Token מחיר

Santos FC Fan Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Santos FC Fan Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 21
נייטרלי 3
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.5215
0.5192
R2
0.5192
0.5177
R1
0.5176
0.5168
PP
0.5153
0.5153
S1
0.5137
0.5138
S2
0.5114
0.5129
S3
0.5098
0.5114

Santos FC Fan Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.62M
$8.74 M
$9.36 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Santos FC Fan Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהSANTOSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.08 M0.53
2026-08-20-$0.04 M0.50
2026-08-19-$0.02 M0.48
2026-08-18$0.05 M0.49
2026-08-17$0.00 M0.48

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Santos FC Fan Token

סחור ב Santos FC Fan Token (SANTOS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Santos FC Fan Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSANTOS
$0.517
$0.517$0.517
+3.07%
166.91K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SANTOS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SANTOS
SANTOS
USD
USD

1 SANTOS = 0.5164 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.