Santos FC Fan Token (SANTOS) ניתוח טכני היום דף Santos FC Fan Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SANTOS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Santos FC Fan Token למטה. הירשם

Santos FC Fan Token (SANTOS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.5164 -- +9.01% +1.37% -44.47%

Santos FC Fan Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Santos FC Fan Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 21 נייטרלי 3 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.5215 0.5192 R2 0.5192 0.5177 R1 0.5176 0.5168 PP 0.5153 0.5153 S1 0.5137 0.5138 S2 0.5114 0.5129 S3 0.5098 0.5114

Santos FC Fan Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.62M $8.74 M $9.36 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $2.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $2.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Santos FC Fan Token זרימת הון זרימת נטו פנימה SANTOSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.08 M 0.53 2026-08-20 -$0.04 M 0.50 2026-08-19 -$0.02 M 0.48 2026-08-18 $0.05 M 0.49 2026-08-17 $0.00 M 0.48 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Santos FC Fan Token (SANTOS) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Santos FC Fan Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT SANTOS $0.517 $0.517 $0.517 +3.07% 166.91K (USDT) סַחַר