SAGA (SAGA) ניתוח טכני היום דף SAGA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SAGA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SAGA למטה. הירשם

SAGA (SAGA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01427 -- +11.25% +4.94% -29.10%

SAGA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SAGA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 7 קנה 9 ממוצעים נעים : מכור מכור 8 נייטרלי 2 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 5 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01429 0.01427 R2 0.01427 0.01424 R1 0.01423 0.01423 PP 0.01421 0.01421 S1 0.01417 0.01418 S2 0.01415 0.01417 S3 0.01411 0.01415

SAGA אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.92M $1.45 M $2.37 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.24 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.29 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SAGA זרימת הון זרימת נטו פנימה SAGAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 -$0.03 M 0.01 2026-08-19 $0.02 M 0.01 2026-08-18 $0.02 M 0.01 2026-08-17 $0.01 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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