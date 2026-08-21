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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SAGA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SAGA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SAGA (SAGA) ניתוח טכני היום

SAGA (SAGA) ניתוח טכני היום

דף SAGA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SAGA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SAGA למטה.

SAGA (SAGA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01427--+11.25%+4.94%-29.10%
למידע נוסף על SAGA מחיר

SAGA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SAGA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 7
קנה 9
ממוצעים נעים:מכורמכור 8נייטרלי 2קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 5קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01429
0.01427
R2
0.01427
0.01424
R1
0.01423
0.01423
PP
0.01421
0.01421
S1
0.01417
0.01418
S2
0.01415
0.01417
S3
0.01411
0.01415

SAGA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.92M
$1.45 M
$2.37 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.29 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SAGA זרימת הון

זרימת נטו פנימהSAGAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20-$0.03 M0.01
2026-08-19$0.02 M0.01
2026-08-18$0.02 M0.01
2026-08-17$0.01 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SAGA

סחור ב SAGA (SAGA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SAGA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSAGA
$0.01423
$0.01423$0.01423
+0.92%
6.10M (USDT)
/USDCSAGA
$0.0142
$0.0142$0.0142
+0.78%
3.94M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SAGA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SAGA
SAGA
USD
USD

1 SAGA = 0.01427 USD

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