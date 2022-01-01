SAGA (SAGA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SAGA (SAGA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SAGA (SAGA) מידע Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability. אתר רשמי: https://www.saga.xyz/ סייר בלוקים: https://www.mintscan.io/saga קנה SAGAעכשיו!

SAGA (SAGA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SAGA (SAGA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 70.45M $ 70.45M $ 70.45M ההיצע הכולל: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B אספקה במחזור: $ 282.84M $ 282.84M $ 282.84M FDV (שווי מדולל מלא): $ 267.76M $ 267.76M $ 267.76M שיא כל הזמנים: $ 5.321 $ 5.321 $ 5.321 שפל כל הזמנים: $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 מחיר נוכחי: $ 0.2491 $ 0.2491 $ 0.2491 למידע נוסף על SAGA (SAGA) מחיר

SAGA (SAGA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SAGA (SAGA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SAGA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SAGAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SAGAטוקניומיקה, חקרו אתSAGAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

