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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על RavenCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על RavenCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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RavenCoin (RVN) ניתוח טכני היום

RavenCoin (RVN) ניתוח טכני היום

דף RavenCoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RVN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של RavenCoin למטה.

RavenCoin (RVN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.003487--+31.58%-9.67%-36.63%
למידע נוסף על RavenCoin מחיר

RavenCoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של RavenCoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 3
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 3קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003068
0.003067
R2
0.003067
0.003067
R1
0.003067
0.003067
PP
0.003066
0.003066
S1
0.003066
0.003066
S2
0.003065
0.003066
S3
0.003065
0.003065

RavenCoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
2.16M
$5.06 M
$2.90 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.32 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.38 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.85 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

RavenCoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהRVNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.00
2026-08-20$0.01 M0.00
2026-08-19-$0.01 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17-$0.14 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על RavenCoin

סחור ב RavenCoin (RVN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב RavenCoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRVN
$0.003486
$0.003486$0.003486
+11.48%
19.66M (USDT)
/USDCRVN
$0.00349
$0.00349$0.00349
+11.71%
18.88M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RVN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RVN
RVN
USD
USD

1 RVN = 0.003487 USD

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