RavenCoin (RVN) מידע Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. אתר רשמי: https://ravencoin.org/ מסמך לבן: https://ravencoin.org/whitepaper/ סייר בלוקים: https://ravencoin.network/ קנה RVNעכשיו!

RavenCoin (RVN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RavenCoin (RVN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 208.18M $ 208.18M $ 208.18M ההיצע הכולל: $ 15.52B $ 15.52B $ 15.52B אספקה במחזור: $ 15.52B $ 15.52B $ 15.52B FDV (שווי מדולל מלא): $ 281.72M $ 281.72M $ 281.72M שיא כל הזמנים: $ 0.289 $ 0.289 $ 0.289 שפל כל הזמנים: $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 מחיר נוכחי: $ 0.013415 $ 0.013415 $ 0.013415 למידע נוסף על RavenCoin (RVN) מחיר

RavenCoin (RVN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RavenCoin (RVN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RVN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RVNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RVNטוקניומיקה, חקרו אתRVNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RVN מעוניין להוסיף את RavenCoin (RVN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RVN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RVN ב-MEXC עכשיו!

RavenCoin (RVN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RVNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RVN עכשיו את היסטוריית המחירים!

RVN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RVN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RVN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RVNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

