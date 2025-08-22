מה זהRouter Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol מַשׁאָב

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Router Protocol כמה שווה Router Protocol (ROUTE) היום? החי ROUTEהמחיר ב USD הוא 0.00622 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ROUTE ל USD? $ 0.00622 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ROUTE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Router Protocol? שווי השוק של ROUTE הוא $ 2.82M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ROUTE? ההיצע במחזור של ROUTE הוא 452.67M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROUTE? ‏‏ROUTE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07989256862366406 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROUTE? ROUTE ‏‏רשם מחירATL של 0.003755757650098377 USD . מהו נפח המסחר של ROUTE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROUTE הוא $ 55.07K USD . האם ROUTE יעלה השנה? ROUTE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROUTE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

