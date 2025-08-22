Router Protocol (ROUTE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00622. במהלך 24 השעות האחרונות, ROUTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00609 לבין שיא של $ 0.00642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07989256862366406, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003755757650098377.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROUTE השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -0.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Router Protocol (ROUTE) מידע שוק
No.1702
$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M
$ 55.07K
$ 55.07K$ 55.07K
$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M
452.67M
452.67M 452.67M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
45.26%
NONE
שווי השוק הנוכחי של Router Protocol הוא $ 2.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.07K. ההיצע במחזור של ROUTE הוא 452.67M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.22M.
Router Protocol (ROUTE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Router Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000394
-0.63%
30 ימים
$ -0.00133
-17.62%
60 ימים
$ -0.00376
-37.68%
90 ימים
$ -0.00344
-35.62%
Router Protocol שינוי מחיר היום
היום,ROUTE רשם שינוי של $ -0.0000394 (-0.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Router Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00133 (-17.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Router Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROUTE ראה שינוי של $ -0.00376 (-37.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Router Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00344 (-35.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Router Protocol (ROUTE)?
Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.
Router Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Router Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקROUTE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Router Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRouter Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Router Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Router Protocol (ROUTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Router Protocol (ROUTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Router Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Router Protocol (ROUTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROUTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Router Protocol (ROUTE)
מחפש איך לקנותRouter Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Router Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.