Router Protocol סֵמֶל

Router Protocol מְחִיר(ROUTE)

1 ROUTE ל USDמחיר חי:

$0.00622
-0.63%1D
USD
Router Protocol (ROUTE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:36:35 (UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00609
24 שעות נמוך
$ 0.00642
גבוה 24 שעות

$ 0.00609
$ 0.00642
$ 0.07989256862366406
$ 0.003755757650098377
+0.32%

-0.63%

-7.17%

-7.17%

Router Protocol (ROUTE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00622. במהלך 24 השעות האחרונות, ROUTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00609 לבין שיא של $ 0.00642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07989256862366406, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003755757650098377.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROUTE השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -0.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Router Protocol (ROUTE) מידע שוק

No.1702

$ 2.82M
$ 55.07K
$ 6.22M
452.67M
1,000,000,000
1,000,000,000
45.26%

NONE

שווי השוק הנוכחי של Router Protocol הוא $ 2.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.07K. ההיצע במחזור של ROUTE הוא 452.67M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.22M.

Router Protocol (ROUTE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Router Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000394-0.63%
30 ימים$ -0.00133-17.62%
60 ימים$ -0.00376-37.68%
90 ימים$ -0.00344-35.62%
Router Protocol שינוי מחיר היום

היום,ROUTE רשם שינוי של $ -0.0000394 (-0.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Router Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00133 (-17.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Router Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROUTE ראה שינוי של $ -0.00376 (-37.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Router Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00344 (-35.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Router Protocol (ROUTE)?

בדוק את Router Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRouter Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Router Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקROUTE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Router Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRouter Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Router Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Router Protocol (ROUTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Router Protocol (ROUTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Router Protocol.

בדוק את Router Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Router Protocol (ROUTE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Router Protocol (ROUTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROUTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Router Protocol (ROUTE)

מחפש איך לקנותRouter Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Router Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ROUTE למטבעות מקומיים

1 Router Protocol(ROUTE) ל VND
163.6793
1 Router Protocol(ROUTE) ל AUD
A$0.0095166
1 Router Protocol(ROUTE) ל GBP
0.0046028
1 Router Protocol(ROUTE) ל EUR
0.005287
1 Router Protocol(ROUTE) ל USD
$0.00622
1 Router Protocol(ROUTE) ל MYR
RM0.026124
1 Router Protocol(ROUTE) ל TRY
0.2548956
1 Router Protocol(ROUTE) ל JPY
¥0.91434
1 Router Protocol(ROUTE) ל ARS
ARS$8.21662
1 Router Protocol(ROUTE) ל RUB
0.502887
1 Router Protocol(ROUTE) ל INR
0.544561
1 Router Protocol(ROUTE) ל IDR
Rp101.9671968
1 Router Protocol(ROUTE) ל KRW
8.6268912
1 Router Protocol(ROUTE) ל PHP
0.3521764
1 Router Protocol(ROUTE) ל EGP
￡E.0.3017322
1 Router Protocol(ROUTE) ל BRL
R$0.0337124
1 Router Protocol(ROUTE) ל CAD
C$0.0085836
1 Router Protocol(ROUTE) ל BDT
0.7567252
1 Router Protocol(ROUTE) ל NGN
9.4961362
1 Router Protocol(ROUTE) ל COP
$24.9798932
1 Router Protocol(ROUTE) ל ZAR
R.0.1090988
1 Router Protocol(ROUTE) ל UAH
0.257819
1 Router Protocol(ROUTE) ל VES
Bs0.8708
1 Router Protocol(ROUTE) ל CLP
$5.96498
1 Router Protocol(ROUTE) ל PKR
Rs1.7634944
1 Router Protocol(ROUTE) ל KZT
3.3279488
1 Router Protocol(ROUTE) ל THB
฿0.2017146
1 Router Protocol(ROUTE) ל TWD
NT$0.1894612
1 Router Protocol(ROUTE) ל AED
د.إ0.0228274
1 Router Protocol(ROUTE) ל CHF
Fr0.004976
1 Router Protocol(ROUTE) ל HKD
HK$0.0485782
1 Router Protocol(ROUTE) ל AMD
֏2.3749204
1 Router Protocol(ROUTE) ל MAD
.د.م0.05598
1 Router Protocol(ROUTE) ל MXN
$0.1159408
1 Router Protocol(ROUTE) ל SAR
ريال0.023325
1 Router Protocol(ROUTE) ל PLN
0.0226408
1 Router Protocol(ROUTE) ל RON
лв0.0268704
1 Router Protocol(ROUTE) ל SEK
kr0.0591522
1 Router Protocol(ROUTE) ל BGN
лв0.0103874
1 Router Protocol(ROUTE) ל HUF
Ft2.1149244
1 Router Protocol(ROUTE) ל CZK
0.1304956
1 Router Protocol(ROUTE) ל KWD
د.ك0.0018971
1 Router Protocol(ROUTE) ל ILS
0.0209614
1 Router Protocol(ROUTE) ל AOA
Kz5.6699654
1 Router Protocol(ROUTE) ל BHD
.د.ب0.00233872
1 Router Protocol(ROUTE) ל BMD
$0.00622
1 Router Protocol(ROUTE) ל DKK
kr0.0396836
1 Router Protocol(ROUTE) ל HNL
L0.1628396
1 Router Protocol(ROUTE) ל MUR
0.2838808
1 Router Protocol(ROUTE) ל NAD
$0.1090366
1 Router Protocol(ROUTE) ל NOK
kr0.062822
1 Router Protocol(ROUTE) ל NZD
$0.010574
1 Router Protocol(ROUTE) ל PAB
B/.0.00622
1 Router Protocol(ROUTE) ל PGK
K0.0262484
1 Router Protocol(ROUTE) ל QAR
ر.ق0.0225786
1 Router Protocol(ROUTE) ל RSD
дин.0.622933

Router Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Router Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRouter Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Router Protocol

כמה שווה Router Protocol (ROUTE) היום?
החי ROUTEהמחיר ב USD הוא 0.00622 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROUTE ל USD?
המחיר הנוכחי של ROUTE ל USD הוא $ 0.00622. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Router Protocol?
שווי השוק של ROUTE הוא $ 2.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROUTE?
ההיצע במחזור של ROUTE הוא 452.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROUTE?
‏‏ROUTE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07989256862366406 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROUTE?
ROUTE ‏‏רשם מחירATL של 0.003755757650098377 USD.
מהו נפח המסחר של ROUTE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROUTE הוא $ 55.07K USD.
האם ROUTE יעלה השנה?
ROUTE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROUTE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
