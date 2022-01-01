Router Protocol (ROUTE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Router Protocol (ROUTE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Router Protocol (ROUTE) מידע Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. אתר רשמי: https://www.routerprotocol.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 קנה ROUTEעכשיו!

Router Protocol (ROUTE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Router Protocol (ROUTE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M שיא כל הזמנים: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 שפל כל הזמנים: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 מחיר נוכחי: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 למידע נוסף על Router Protocol (ROUTE) מחיר

Router Protocol (ROUTE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Router Protocol (ROUTE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ROUTE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ROUTEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ROUTEטוקניומיקה, חקרו אתROUTEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ROUTE מעוניין להוסיף את Router Protocol (ROUTE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ROUTE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ROUTE ב-MEXC עכשיו!

Router Protocol (ROUTE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ROUTEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ROUTE עכשיו את היסטוריית המחירים!

ROUTE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ROUTE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROUTE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ROUTEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!