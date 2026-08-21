RONIN (RON) ניתוח טכני היום דף RONIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של RONIN למטה. הירשם

RONIN (RON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05397 -- +9.11% -2.00% -41.53%

RONIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של RONIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 0 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05398 0.05396 R2 0.05396 0.05395 R1 0.05395 0.05395 PP 0.05393 0.05393 S1 0.05392 0.05392 S2 0.05391 0.05392 S3 0.05389 0.05391

RONIN אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.04M $1.48 M $1.52 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.55 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.57 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $2.29 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.29 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. RONIN זרימת הון זרימת נטו פנימה RONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.05 2026-08-20 $0.00 M 0.05 2026-08-19 $0.01 M 0.05 2026-08-18 $0.00 M 0.05 2026-08-17 $0.00 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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