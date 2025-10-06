RICE AI מחיר היום

מחיר RICE AI (RICE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0173, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RICE ל USD הוא $ 0.0173 לכל RICE.

RICE AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RICE. ב‑24 השעות האחרונות, RICE סחר בין $ 0.0167 (נמוך) ל $ 0.01928 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RICE נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -38.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.67K.

RICE AI (RICE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 62.67K$ 62.67K $ 62.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.30M$ 17.30M $ 17.30M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של RICE AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.67K. ההיצע במחזור של RICE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.30M.