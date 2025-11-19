RICE AI (RICE) תחזית מחיר (USD)

קבל RICE AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RICE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של RICE AI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.01707 $0.01707 $0.01707 +0.05% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה RICE AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) RICE AI (RICE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, RICE AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01707 בשנת 2025. RICE AI (RICE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, RICE AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.017923 בשנת 2026. RICE AI (RICE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RICE הוא $ 0.018819 עם 10.25% שיעור צמיחה. RICE AI (RICE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RICE הוא $ 0.019760 עם 15.76% שיעור צמיחה. RICE AI (RICE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RICE הוא $ 0.020748 עם 21.55% שיעור צמיחה. RICE AI (RICE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RICE הוא $ 0.021786 עם 27.63% שיעור צמיחה. RICE AI (RICE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של RICE AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.035487. RICE AI (RICE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של RICE AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.057805. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.01707 0.00%

2026 $ 0.017923 5.00%

2027 $ 0.018819 10.25%

2028 $ 0.019760 15.76%

2029 $ 0.020748 21.55%

2030 $ 0.021786 27.63%

2031 $ 0.022875 34.01%

2032 $ 0.024019 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.025220 47.75%

2034 $ 0.026481 55.13%

2035 $ 0.027805 62.89%

2036 $ 0.029195 71.03%

2037 $ 0.030655 79.59%

2038 $ 0.032188 88.56%

2039 $ 0.033797 97.99%

2040 $ 0.035487 107.89% הצג עוד לטווח קצר RICE AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01707 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.017072 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.017086 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.017140 0.41% RICE AI (RICE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRICEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01707 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. RICE AI (RICE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRICE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.017072 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. RICE AI (RICE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRICE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.017086 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. RICE AI (RICE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRICE הוא $0.017140 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית RICE AI מחיר נוכחי $ 0.01707$ 0.01707 $ 0.01707 שינוי מחיר (24 שעות) +0.05% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K נפח (24 שעות) -- המחיר RICE העדכני הוא $ 0.01707. יש לו שינוי של +0.05% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 66.87Kב 24 שעות. בנוסף, RICE יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה RICE במחיר חי

RICE AI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRICE AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRICE AI הוא 0.0171USD. היצע במחזור של RICE AI(RICE) הוא 0.00 RICE , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.06% $ -0.001250 $ 0.01842 $ 0.0167

7 ימים -0.36% $ -0.009980 $ 0.0276 $ 0.01635

30 ימים -0.76% $ -0.05512 $ 0.0738 $ 0.01635 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,RICE AI הראה תנועת מחירים של $-0.001250 , המשקפת -0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,RICE AI נסחר בשיא של $0.0276 ושפל של $0.01635 . נרשם שינוי במחיר של -0.36% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRICE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,RICE AI חווה -0.76% שינוי, המשקף בערך $-0.05512 לערכו. זה מצביע על כך ש RICE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של RICE AI המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה RICE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך RICE AI (RICE) מודול חיזוי מחיר עובד? RICE AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RICEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRICE AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RICE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של RICE AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRICE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRICE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של RICE AI.

מדוע RICE חיזוי מחירים חשוב?

RICE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

