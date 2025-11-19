RICE AI (RICE) טוקנומיקה

RICE AI (RICE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי RICE AI (RICE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:01:30 (UTC+8)
RICE AI (RICE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RICE AI (RICE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B
אספקה במחזור:
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 17.23M
$ 17.23M
שיא כל הזמנים:
$ 0.278
$ 0.278
שפל כל הזמנים:
מחיר נוכחי:
$ 0.01723
$ 0.01723

RICE AI (RICE) מידע

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

אתר רשמי:
https://www.riceai.xyz/
מסמך לבן:
https://rice-ai.gitbook.io/home
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xb5761f36fdfe2892f1b54bc8ee8babb2a1b698d3

RICE AI (RICE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של RICE AI (RICE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של RICE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות RICEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את RICEטוקניומיקה, חקרו אתRICEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

