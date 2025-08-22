Renewable Energy (RET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000000002606. במהלך 24 השעות האחרונות, RET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000000026 לבין שיא של $ 0.00000000002749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000000985108983, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RET השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Renewable Energy (RET) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Renewable Energy הוא $ 524.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.58K. ההיצע במחזור של RET הוא 20,117.71T, עם היצע כולל של 50000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.
Renewable Energy (RET) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Renewable Energyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000000000014295
-5.20%
30 ימים
$ +0.00000000000285
+12.27%
60 ימים
$ +0.00000000000167
+6.84%
90 ימים
$ +0.00000000000037
+1.44%
Renewable Energy שינוי מחיר היום
היום,RET רשם שינוי של $ -0.0000000000014295 (-5.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Renewable Energy שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000000000285 (+12.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Renewable Energy שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RET ראה שינוי של $ +0.00000000000167 (+6.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Renewable Energy שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000000000037 (+1.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Renewable Energy (RET)?
Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards
Renewable Energy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Renewable Energyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Renewable Energyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRenewable Energy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Renewable Energyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Renewable Energy (RET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Renewable Energy (RET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Renewable Energy.
הבנת הטוקנומיקה של Renewable Energy (RET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Renewable Energy (RET)
מחפש איך לקנותRenewable Energy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Renewable Energyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.