Renewable Energy סֵמֶל

Renewable Energy מְחִיר(RET)

1 RET ל USDמחיר חי:

$0.00000000002606
$0.00000000002606$0.00000000002606
-5.20%1D
USD
Renewable Energy (RET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:23:10 (UTC+8)

Renewable Energy (RET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000000026
$ 0.000000000026$ 0.000000000026
24 שעות נמוך
$ 0.00000000002749
$ 0.00000000002749$ 0.00000000002749
גבוה 24 שעות

$ 0.000000000026
$ 0.000000000026$ 0.000000000026

$ 0.00000000002749
$ 0.00000000002749$ 0.00000000002749

$ 0.000000000985108983
$ 0.000000000985108983$ 0.000000000985108983

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-5.20%

-0.99%

-0.99%

Renewable Energy (RET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000000002606. במהלך 24 השעות האחרונות, RET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000000026 לבין שיא של $ 0.00000000002749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000000985108983, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RET השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renewable Energy (RET) מידע שוק

No.2349

$ 524.27K
$ 524.27K$ 524.27K

$ 37.58K
$ 37.58K$ 37.58K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

20,117.71T
20,117.71T 20,117.71T

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

40.23%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Renewable Energy הוא $ 524.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.58K. ההיצע במחזור של RET הוא 20,117.71T, עם היצע כולל של 50000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.

Renewable Energy (RET) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Renewable Energyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000000014295-5.20%
30 ימים$ +0.00000000000285+12.27%
60 ימים$ +0.00000000000167+6.84%
90 ימים$ +0.00000000000037+1.44%
Renewable Energy שינוי מחיר היום

היום,RET רשם שינוי של $ -0.0000000000014295 (-5.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Renewable Energy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000000000285 (+12.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Renewable Energy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RET ראה שינוי של $ +0.00000000000167 (+6.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Renewable Energy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000000000037 (+1.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Renewable Energy (RET)?

בדוק את Renewable Energy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRenewable Energy (RET)

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Renewable Energy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Renewable Energyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Renewable Energyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRenewable Energy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Renewable Energyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Renewable Energy (RET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Renewable Energy (RET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Renewable Energy.

בדוק את Renewable Energy תחזית המחיר עכשיו‏!

Renewable Energy (RET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Renewable Energy (RET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Renewable Energy (RET)

מחפש איך לקנותRenewable Energy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Renewable Energyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RET למטבעות מקומיים

Renewable Energy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Renewable Energy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRenewable Energy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Renewable Energy

כמה שווה Renewable Energy (RET) היום?
החי RETהמחיר ב USD הוא 0.00000000002606 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RET ל USD?
המחיר הנוכחי של RET ל USD הוא $ 0.00000000002606. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Renewable Energy?
שווי השוק של RET הוא $ 524.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RET?
ההיצע במחזור של RET הוא 20,117.71T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RET?
‏‏RET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000000985108983 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RET?
RET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RET הוא $ 37.58K USD.
האם RET יעלה השנה?
RET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:23:10 (UTC+8)

Renewable Energy (RET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

