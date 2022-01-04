Renewable Energy (RET) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Renewable Energy (RET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Renewable Energy (RET) מידע Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards אתר רשמי: https://ret.life/ מסמך לבן: https://ret.life/whitepaper-english.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 קנה RETעכשיו!

Renewable Energy (RET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Renewable Energy (RET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 496.30K $ 496.30K $ 496.30K ההיצע הכולל: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T אספקה במחזור: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M שיא כל הזמנים: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.00000000002467 $ 0.00000000002467 $ 0.00000000002467 למידע נוסף על Renewable Energy (RET) מחיר

Renewable Energy (RET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Renewable Energy (RET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RETטוקניומיקה, חקרו אתRETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

