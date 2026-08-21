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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Raydium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Raydium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Raydium (RAY) ניתוח טכני היום

Raydium (RAY) ניתוח טכני היום

דף Raydium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RAY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Raydium למטה.

Raydium (RAY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.7004--+12.42%-1.50%-7.56%
למידע נוסף על Raydium מחיר

Raydium אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Raydium במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 13
נייטרלי 6
קנה 7
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 1קנה 4
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 5קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.7027
0.7025
R2
0.7025
0.7023
R1
0.7024
0.7023
PP
0.7022
0.7022
S1
0.7021
0.702
S2
0.7019
0.702
S3
0.7018
0.7019

Raydium אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$3.31 M
$3.53 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.32 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.30 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.40 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.38 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Raydium זרימת הון

זרימת נטו פנימהRAYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.70
2026-08-20$0.12 M0.69
2026-08-19$0.11 M0.63
2026-08-18-$0.02 M0.62
2026-08-17-$0.14 M0.62

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Raydium (RAY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Raydium מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRAY
$0.7004
$0.7004$0.7004
+1.00%
160.59K (USDT)
/USDCRAY
$0.701
$0.701$0.701
+1.18%
39.05K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RAY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RAY
RAY
USD
USD

1 RAY = 0.7004 USD

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