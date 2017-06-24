Quantum R. Ledger (QRL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Quantum R. Ledger (QRL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. אתר רשמי: https://theqrl.org/ מסמך לבן: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.theqrl.org/

Quantum R. Ledger (QRL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quantum R. Ledger (QRL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 47.81M $ 47.81M $ 47.81M ההיצע הכולל: $ 79.09M $ 79.09M $ 79.09M אספקה במחזור: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (שווי מדולל מלא): $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M שיא כל הזמנים: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 שפל כל הזמנים: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 מחיר נוכחי: $ 0.70371 $ 0.70371 $ 0.70371 למידע נוסף על Quantum R. Ledger (QRL) מחיר

Quantum R. Ledger (QRL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Quantum R. Ledger (QRL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QRL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QRLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QRLטוקניומיקה, חקרו אתQRLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את Quantum R. Ledger (QRL) לפורטפוליו שלך?

Quantum R. Ledger (QRL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QRLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QRL עכשיו את היסטוריית המחירים!

QRL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QRL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QRL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QRLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

