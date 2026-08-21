Quack AI (Q) ניתוח טכני היום דף Quack AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של Q מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Quack AI למטה. הירשם

Quack AI (Q) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.020731 -- -4.83% +4.84% +9.39%

Quack AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Quack AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.020762 0.020761 R2 0.020761 0.02076 R1 0.02076 0.02076 PP 0.020759 0.020759 S1 0.020758 0.020758 S2 0.020757 0.020758 S3 0.020756 0.020757

Quack AI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.45M $6.13 M $6.58 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.10 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Quack AI זרימת הון זרימת נטו פנימה QUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.02 2026-08-20 $0.00 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 -$0.02 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Quack AI (Q) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Quack AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT Q $0.020731 $0.020731 $0.020731 +0.80% 3.21M (USDT) סַחַר