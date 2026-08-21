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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Quack AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Quack AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Quack AI (Q) ניתוח טכני היום

Quack AI (Q) ניתוח טכני היום

דף Quack AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של Q מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Quack AI למטה.

Quack AI (Q) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.020731---4.83%+4.84%+9.39%
למידע נוסף על Quack AI מחיר

Quack AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Quack AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.020762
0.020761
R2
0.020761
0.02076
R1
0.02076
0.02076
PP
0.020759
0.020759
S1
0.020758
0.020758
S2
0.020757
0.020758
S3
0.020756
0.020757

Quack AI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$6.13 M
$6.58 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Quack AI זרימת הון

זרימת נטו פנימהQUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.02
2026-08-20$0.00 M0.02
2026-08-19$0.00 M0.02
2026-08-18$0.00 M0.02
2026-08-17-$0.02 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Quack AI (Q) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTQ
$0.020731
$0.020731$0.020731
+0.80%
3.21M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

Q-ל-USD מחשבון

סְכוּם

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.020731 USD

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