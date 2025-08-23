עוד על PPC

PPC מידע על מחיר

PPC מסמך לבן

PPC אתר רשמי

PPC טוקניומיקה

PPC תחזית מחיר

PPC היסטוריה

PPC מדריך קנייה

PPCממיר מטבעות לפיאט

PPC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Peercoin סֵמֶל

Peercoin מְחִיר(PPC)

1 PPC ל USDמחיר חי:

$0.2971
$0.2971$0.2971
+0.13%1D
USD
Peercoin (PPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:44:42 (UTC+8)

Peercoin (PPC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2936
$ 0.2936$ 0.2936
24 שעות נמוך
$ 0.2997
$ 0.2997$ 0.2997
גבוה 24 שעות

$ 0.2936
$ 0.2936$ 0.2936

$ 0.2997
$ 0.2997$ 0.2997

$ 13.659117475235384
$ 13.659117475235384$ 13.659117475235384

$ 0.0948585635162
$ 0.0948585635162$ 0.0948585635162

0.00%

+0.13%

-2.11%

-2.11%

Peercoin (PPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2971. במהלך 24 השעות האחרונות, PPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2936 לבין שיא של $ 0.2997, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.659117475235384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0948585635162.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peercoin (PPC) מידע שוק

No.1212

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

$ 61.70K
$ 61.70K$ 61.70K

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

29.74M
29.74M 29.74M

29,739,888.23686235
29,739,888.23686235 29,739,888.23686235

PPC

שווי השוק הנוכחי של Peercoin הוא $ 8.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.70K. ההיצע במחזור של PPC הוא 29.74M, עם היצע כולל של 29739888.23686235. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.84M.

Peercoin (PPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Peercoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000386+0.13%
30 ימים$ -0.0029-0.97%
60 ימים$ +0.03+11.23%
90 ימים$ +0.022+7.99%
Peercoin שינוי מחיר היום

היום,PPC רשם שינוי של $ +0.000386 (+0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Peercoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0029 (-0.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Peercoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PPC ראה שינוי של $ +0.03 (+11.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Peercoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.022 (+7.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Peercoin (PPC)?

בדוק את Peercoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPeercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Peercoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Peercoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Peercoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPeercoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Peercoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Peercoin (PPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peercoin (PPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peercoin.

בדוק את Peercoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Peercoin (PPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Peercoin (PPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Peercoin (PPC)

מחפש איך לקנותPeercoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Peercoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PPC למטבעות מקומיים

1 Peercoin(PPC) ל VND
7,818.1865
1 Peercoin(PPC) ל AUD
A$0.457534
1 Peercoin(PPC) ל GBP
0.219854
1 Peercoin(PPC) ל EUR
0.252535
1 Peercoin(PPC) ל USD
$0.2971
1 Peercoin(PPC) ל MYR
RM1.24782
1 Peercoin(PPC) ל TRY
12.1811
1 Peercoin(PPC) ל JPY
¥43.6737
1 Peercoin(PPC) ל ARS
ARS$392.4691
1 Peercoin(PPC) ל RUB
24.017564
1 Peercoin(PPC) ל INR
26.011105
1 Peercoin(PPC) ל IDR
Rp4,791.934813
1 Peercoin(PPC) ל KRW
412.636248
1 Peercoin(PPC) ל PHP
16.827744
1 Peercoin(PPC) ל EGP
￡E.14.418263
1 Peercoin(PPC) ל BRL
R$1.613253
1 Peercoin(PPC) ל CAD
C$0.409998
1 Peercoin(PPC) ל BDT
36.145186
1 Peercoin(PPC) ל NGN
454.280755
1 Peercoin(PPC) ל COP
$1,193.171426
1 Peercoin(PPC) ל ZAR
R.5.217076
1 Peercoin(PPC) ל UAH
12.314795
1 Peercoin(PPC) ל VES
Bs41.594
1 Peercoin(PPC) ל CLP
$285.216
1 Peercoin(PPC) ל PKR
Rs84.233792
1 Peercoin(PPC) ל KZT
158.960384
1 Peercoin(PPC) ל THB
฿9.634953
1 Peercoin(PPC) ל TWD
NT$9.058579
1 Peercoin(PPC) ל AED
د.إ1.090357
1 Peercoin(PPC) ל CHF
Fr0.23768
1 Peercoin(PPC) ל HKD
HK$2.320351
1 Peercoin(PPC) ל AMD
֏113.741764
1 Peercoin(PPC) ל MAD
.د.م2.6739
1 Peercoin(PPC) ל MXN
$5.534973
1 Peercoin(PPC) ל SAR
ريال1.114125
1 Peercoin(PPC) ל PLN
1.081444
1 Peercoin(PPC) ל RON
лв1.283472
1 Peercoin(PPC) ל SEK
kr2.825421
1 Peercoin(PPC) ל BGN
лв0.496157
1 Peercoin(PPC) ל HUF
Ft100.98429
1 Peercoin(PPC) ל CZK
6.233158
1 Peercoin(PPC) ל KWD
د.ك0.0906155
1 Peercoin(PPC) ל ILS
1.001227
1 Peercoin(PPC) ל AOA
Kz270.827447
1 Peercoin(PPC) ל BHD
.د.ب0.1120067
1 Peercoin(PPC) ל BMD
$0.2971
1 Peercoin(PPC) ל DKK
kr1.895498
1 Peercoin(PPC) ל HNL
L7.778078
1 Peercoin(PPC) ל MUR
13.559644
1 Peercoin(PPC) ל NAD
$5.208163
1 Peercoin(PPC) ל NOK
kr2.997739
1 Peercoin(PPC) ל NZD
$0.50507
1 Peercoin(PPC) ל PAB
B/.0.2971
1 Peercoin(PPC) ל PGK
K1.253762
1 Peercoin(PPC) ל QAR
ر.ق1.078473
1 Peercoin(PPC) ל RSD
дин.29.748623

Peercoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Peercoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPeercoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Peercoin

כמה שווה Peercoin (PPC) היום?
החי PPCהמחיר ב USD הוא 0.2971 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PPC ל USD?
המחיר הנוכחי של PPC ל USD הוא $ 0.2971. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Peercoin?
שווי השוק של PPC הוא $ 8.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PPC?
ההיצע במחזור של PPC הוא 29.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PPC?
‏‏PPC השיג מחיר שיא (ATH) של 13.659117475235384 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PPC?
PPC ‏‏רשם מחירATL של 0.0948585635162 USD.
מהו נפח המסחר של PPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PPC הוא $ 61.70K USD.
האם PPC יעלה השנה?
PPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:44:42 (UTC+8)

Peercoin (PPC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PPC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PPC
PPC
USD
USD

1 PPC = 0.297 USD

מסחרPPC

USDTPPC
$0.2971
$0.2971$0.2971
+0.13%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד