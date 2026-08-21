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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Portal, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Portal, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Portal (PORTAL) ניתוח טכני היום

Portal (PORTAL) ניתוח טכני היום

דף Portal הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PORTAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Portal למטה.

Portal (PORTAL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.011252--+4.97%+2.60%+33.88%
למידע נוסף על Portal מחיר

Portal אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Portal במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 3
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01128
0.01127
R2
0.01127
0.01127
R1
0.01127
0.01127
PP
0.01126
0.01126
S1
0.01126
0.01126
S2
0.01125
0.01126
S3
0.01125
0.01125

Portal אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.57M
$7.15 M
$7.72 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.12M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.29 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.17 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$16.60 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$16.55 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Portal זרימת הון

זרימת נטו פנימהPORTALUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.01
2026-08-20-$0.15 M0.01
2026-08-19-$0.13 M0.01
2026-08-18-$0.27 M0.01
2026-08-17-$0.09 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Portal (PORTAL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Portal מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPORTAL
$0.011256
$0.011256$0.011256
+2.12%
11.83M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PORTAL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PORTAL
PORTAL
USD
USD

1 PORTAL = 0.011252 USD

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