Portal (PORTAL) ניתוח טכני היום דף Portal הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PORTAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Portal למטה. הירשם

Portal (PORTAL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.011252 -- +4.97% +2.60% +33.88%

Portal אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Portal במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 3 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01128 0.01127 R2 0.01127 0.01127 R1 0.01127 0.01127 PP 0.01126 0.01126 S1 0.01126 0.01126 S2 0.01125 0.01126 S3 0.01125 0.01125

Portal אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.57M $7.15 M $7.72 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.12M קניות פעילות ל-3 ימים $1.29 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $16.60 M מכירות פעילות ל-7 ימים $16.55 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Portal זרימת הון זרימת נטו פנימה PORTALUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.05 M 0.01 2026-08-20 -$0.15 M 0.01 2026-08-19 -$0.13 M 0.01 2026-08-18 -$0.27 M 0.01 2026-08-17 -$0.09 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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