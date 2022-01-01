Portal (PORTAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Portal (PORTAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Portal (PORTAL) מידע
The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.
אתר רשמי: https://www.portalgaming.com/
מסמך לבן: https://portalcoin.xyz/whitepaper
סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5

Portal (PORTAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Portal (PORTAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
שווי שוק: $ 24.94M
ההיצע הכולל: $ 1.00B
אספקה במחזור: $ 578.86M
FDV (שווי מדולל מלא): $ 43.08M
שיא כל הזמנים: $ 5
שפל כל הזמנים: $ 0.026983483270803774
מחיר נוכחי: $ 0.04308

Portal (PORTAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Portal (PORTAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PORTAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PORTALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

איך לקנות PORTAL
מעוניין להוסיף את Portal (PORTAL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PORTAL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Portal (PORTAL) היסטוריית מחירים
ניתוח היסטוריית המחירים של PORTALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

PORTAL חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן PORTAL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PORTAL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

