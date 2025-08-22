Port3 Network (PORT3) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03604. במהלך 24 השעות האחרונות, PORT3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03588 לבין שיא של $ 0.03781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PORT3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.32825507030864065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011041491512868788.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PORT3 השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Port3 Network (PORT3) מידע שוק
No.930
$ 18.01M
$ 18.01M$ 18.01M
$ 59.51K
$ 59.51K$ 59.51K
$ 36.04M
$ 36.04M$ 36.04M
499.85M
499.85M 499.85M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
49.98%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Port3 Network הוא $ 18.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.51K. ההיצע במחזור של PORT3 הוא 499.85M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.04M.
Port3 Network (PORT3) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Port3 Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0010077
-2.71%
30 ימים
$ -0.00238
-6.20%
60 ימים
$ -0.00773
-17.67%
90 ימים
$ +0.00108
+3.08%
Port3 Network שינוי מחיר היום
היום,PORT3 רשם שינוי של $ -0.0010077 (-2.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Port3 Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00238 (-6.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Port3 Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PORT3 ראה שינוי של $ -0.00773 (-17.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Port3 Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00108 (+3.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Port3 Network (PORT3)?
Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.
Port3 Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Port3 Network (PORT3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Port3 Network (PORT3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Port3 Network.
הבנת הטוקנומיקה של Port3 Network (PORT3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PORT3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.