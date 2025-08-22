עוד על PORT3

$0.03604
-2.72%
Port3 Network (PORT3) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:33:03 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.17%

-2.71%

-10.97%

-10.97%

Port3 Network (PORT3) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03604. במהלך 24 השעות האחרונות, PORT3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03588 לבין שיא של $ 0.03781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PORT3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.32825507030864065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011041491512868788.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PORT3 השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Port3 Network (PORT3) מידע שוק

No.930

49.98%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Port3 Network הוא $ 18.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.51K. ההיצע במחזור של PORT3 הוא 499.85M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.04M.

Port3 Network (PORT3) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Port3 Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0010077-2.71%
30 ימים$ -0.00238-6.20%
60 ימים$ -0.00773-17.67%
90 ימים$ +0.00108+3.08%
Port3 Network שינוי מחיר היום

היום,PORT3 רשם שינוי של $ -0.0010077 (-2.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Port3 Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00238 (-6.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Port3 Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PORT3 ראה שינוי של $ -0.00773 (-17.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Port3 Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00108 (+3.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Port3 Network (PORT3)?

בדוק את Port3 Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPort3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Port3 Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPORT3 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Port3 Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPort3 Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Port3 Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Port3 Network (PORT3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Port3 Network (PORT3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Port3 Network.

בדוק את Port3 Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Port3 Network (PORT3) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Port3 Network (PORT3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PORT3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Port3 Network (PORT3)

מחפש איך לקנותPort3 Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Port3 Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PORT3 למטבעות מקומיים

1 Port3 Network(PORT3) ל VND
948.3926
1 Port3 Network(PORT3) ל AUD
A$0.0551412
1 Port3 Network(PORT3) ל GBP
0.0266696
1 Port3 Network(PORT3) ל EUR
0.030634
1 Port3 Network(PORT3) ל USD
$0.03604
1 Port3 Network(PORT3) ל MYR
RM0.151368
1 Port3 Network(PORT3) ל TRY
1.4769192
1 Port3 Network(PORT3) ל JPY
¥5.29788
1 Port3 Network(PORT3) ל ARS
ARS$47.60884
1 Port3 Network(PORT3) ל RUB
2.9134736
1 Port3 Network(PORT3) ל INR
3.155302
1 Port3 Network(PORT3) ל IDR
Rp590.8195776
1 Port3 Network(PORT3) ל KRW
49.9860384
1 Port3 Network(PORT3) ל PHP
2.0405848
1 Port3 Network(PORT3) ל EGP
￡E.1.7483004
1 Port3 Network(PORT3) ל BRL
R$0.1953368
1 Port3 Network(PORT3) ל CAD
C$0.0497352
1 Port3 Network(PORT3) ל BDT
4.3846264
1 Port3 Network(PORT3) ל NGN
55.0226284
1 Port3 Network(PORT3) ל COP
$144.7388024
1 Port3 Network(PORT3) ל ZAR
R.0.6321416
1 Port3 Network(PORT3) ל UAH
1.493858
1 Port3 Network(PORT3) ל VES
Bs5.0456
1 Port3 Network(PORT3) ל CLP
$34.56236
1 Port3 Network(PORT3) ל PKR
Rs10.2180608
1 Port3 Network(PORT3) ל KZT
19.2828416
1 Port3 Network(PORT3) ל THB
฿1.1687772
1 Port3 Network(PORT3) ל TWD
NT$1.0977784
1 Port3 Network(PORT3) ל AED
د.إ0.1322668
1 Port3 Network(PORT3) ל CHF
Fr0.028832
1 Port3 Network(PORT3) ל HKD
HK$0.2814724
1 Port3 Network(PORT3) ל AMD
֏13.7607928
1 Port3 Network(PORT3) ל MAD
.د.م0.32436
1 Port3 Network(PORT3) ל MXN
$0.6717856
1 Port3 Network(PORT3) ל SAR
ريال0.13515
1 Port3 Network(PORT3) ל PLN
0.1311856
1 Port3 Network(PORT3) ל RON
лв0.1556928
1 Port3 Network(PORT3) ל SEK
kr0.3427404
1 Port3 Network(PORT3) ל BGN
лв0.0601868
1 Port3 Network(PORT3) ל HUF
Ft12.2543208
1 Port3 Network(PORT3) ל CZK
0.7561192
1 Port3 Network(PORT3) ל KWD
د.ك0.0109922
1 Port3 Network(PORT3) ל ILS
0.1214548
1 Port3 Network(PORT3) ל AOA
Kz32.8529828
1 Port3 Network(PORT3) ל BHD
.د.ب0.01355104
1 Port3 Network(PORT3) ל BMD
$0.03604
1 Port3 Network(PORT3) ל DKK
kr0.2299352
1 Port3 Network(PORT3) ל HNL
L0.9435272
1 Port3 Network(PORT3) ל MUR
1.6448656
1 Port3 Network(PORT3) ל NAD
$0.6317812
1 Port3 Network(PORT3) ל NOK
kr0.364004
1 Port3 Network(PORT3) ל NZD
$0.061268
1 Port3 Network(PORT3) ל PAB
B/.0.03604
1 Port3 Network(PORT3) ל PGK
K0.1520888
1 Port3 Network(PORT3) ל QAR
ر.ق0.1308252
1 Port3 Network(PORT3) ל RSD
дин.3.609406

Port3 Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Port3 Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPort3 Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Port3 Network

כמה שווה Port3 Network (PORT3) היום?
החי PORT3המחיר ב USD הוא 0.03604 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PORT3 ל USD?
המחיר הנוכחי של PORT3 ל USD הוא $ 0.03604. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Port3 Network?
שווי השוק של PORT3 הוא $ 18.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PORT3?
ההיצע במחזור של PORT3 הוא 499.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PORT3?
‏‏PORT3 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.32825507030864065 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PORT3?
PORT3 ‏‏רשם מחירATL של 0.011041491512868788 USD.
מהו נפח המסחר של PORT3?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PORT3 הוא $ 59.51K USD.
האם PORT3 יעלה השנה?
PORT3 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PORT3 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:33:03 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

