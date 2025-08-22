מה זהPort3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Port3 Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPORT3 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Port3 Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPort3 Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Port3 Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Port3 Network (PORT3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Port3 Network (PORT3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Port3 Network.

בדוק את Port3 Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Port3 Network (PORT3) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Port3 Network (PORT3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PORT3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Port3 Network (PORT3)

מחפש איך לקנותPort3 Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Port3 Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PORT3 למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Port3 Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Port3 Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Port3 Network כמה שווה Port3 Network (PORT3) היום? החי PORT3המחיר ב USD הוא 0.03604 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PORT3 ל USD? $ 0.03604 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PORT3 ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Port3 Network? שווי השוק של PORT3 הוא $ 18.01M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PORT3? ההיצע במחזור של PORT3 הוא 499.85M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PORT3? ‏‏PORT3 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.32825507030864065 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PORT3? PORT3 ‏‏רשם מחירATL של 0.011041491512868788 USD . מהו נפח המסחר של PORT3? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PORT3 הוא $ 59.51K USD . האם PORT3 יעלה השנה? PORT3 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PORT3 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Port3 Network (PORT3) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

