Port3 Network (PORT3) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Port3 Network (PORT3), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Port3 Network (PORT3) מידע Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. אתר רשמי: https://port3.io/ מסמך לבן: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 קנה PORT3עכשיו!

Port3 Network (PORT3) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Port3 Network (PORT3), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.93M $ 17.93M $ 17.93M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (שווי מדולל מלא): $ 35.87M $ 35.87M $ 35.87M שיא כל הזמנים: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 שפל כל הזמנים: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 מחיר נוכחי: $ 0.03587 $ 0.03587 $ 0.03587 למידע נוסף על Port3 Network (PORT3) מחיר

Port3 Network (PORT3) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Port3 Network (PORT3) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PORT3 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PORT3האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PORT3טוקניומיקה, חקרו אתPORT3המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PORT3 מעוניין להוסיף את Port3 Network (PORT3) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PORT3, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PORT3 ב-MEXC עכשיו!

Port3 Network (PORT3) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PORT3עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PORT3 עכשיו את היסטוריית המחירים!

PORT3 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PORT3 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PORT3 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PORT3עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

